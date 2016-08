Se billedserie Viktoria Dahl og Dawood Shukry holder officiel åbning af deres nye grillrestaurant på lørdag den 3. september. Foto: Privat

Viktoria og Dawood åbner syrisk restaurant

Taastrup - 27. august 2016 kl. 08:37 Af Josefine Klitgaard

- Vores nye koncept handler om at tilbyde Danmark noget af det flotte fra Syrien, siger norske Viktoria Dahl og fortsætter:

- Derfor har vi ansat nogle syriske flygtninge i vores nye restaurant i Høje-Taastrup. Vores syriske chefkok har blandt andet erfaring fra Four Season Hotel i Qatar. Vi er utrolig stolte og glade for at have et så dygtigt et mandskab ombord,

Det norsk-syriske par Viktoria Dahl og Dawood Shukry står bag en ny syrisk grillrestaurant i Staderne i City2.

For Dawood og Viktoria repræsenterer mad en lim, som kan knytte folk sammen på tværs af kulturer og traditioner.

- Folk er nogle gange skeptiske over for det, de ikke kender. Men så burde de komme og prøve vores kibbeh, shish taouk eller shoukaf, siger Dawood, som i begyndelsen af august, sammen med sin kæreste Viktoria, åbnede den syriske grill-restaurant Halab.

- Vi går rigtig meget op i, at maden både tilberedes og serveres efter syriske opskrifter, tilføjer Viktoria.

Grill i Staderne

- Ideen med Halab Grill er at tilbyde danskerne noget af alt den dejlige mad fra Syrien og vise, hvordan syrisk ekspertise kan komme Danmark til gode, siger Viktoria, som sammen med sin mand har ansat to personer, hvoraf den ene er en højt uddannet kok med speciale i både det franske og det orientalske køkken. Kokken er samtidig specialist i ernæring.

Siden åbningen den 2. august har parret kun fået positive tilbagemeldinger på deres syriske grillmad.

Dawood er kurder og politisk flygtning i Danmark, Viktoria er norsk og kandidatstuderende ved Københavns Universitet. De to mødtes i København og fandt hurtigt melodien. I april åbnede de Damas Mad også i Staderne, hvorfra de sælger delikatesser fra middelhavsområdet som for eksempel oliven, fyldte peberfrugter, hummus, falafel, krydderier.

Endelig fri

- Det var en positiv oplevelse, da Dawood endelig blev fri af integrationsydelsen, så vi kunne leve selvstændigt. Og det er en inspiration at opleve, hvilke muligheder man faktisk har, siger Viktoria og fortsætter:

- Vi har et ønske om, at flere flygtninge får mulighed for at bruge deres uddannelse og deres kompetencer til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Parret er begge enige i, at de føler sig virkelig godt modtaget af danskerne.

De har allerede fået mange faste kunder, som ikke bare kommer for at købe mad, men også gerne giver sig tid til en sludder.

I sommer delte Dawood og Viktoria også et facebook-opslag om deres interesse for at tilbyde catering. Opslaget blev delt over 1.000 gange.

- I en hel uge stod inboxen ikke stille. Der var både bestillinger til catering, invitationer til nye forretningsnetværk, tilbud om hjælp til markedsføring og nye venskaber, fortæller Dawood og tilføjer:

- Takket være alle de positive erfaringer og støtten fra direktøren i City2, blev også ideen til en syrisk grillrestaurant til virkelighed.

Invitation til Syrisk Dag i Halab Grill

Lørdag den 3. september holder Dawood og Viktoria officiel åbning af deres restaurant fra klokken 14.00 til 16.00.

- Kom forbi og nyd en kombination af dansk og syrisk musik. Vi vil dele smagen af Syrien med Danmark med syriske digte og ikke mindst udvalget af retter, der er baseret på traditionsrige syriske opskrifter, siger Viktoria og tilføjer:

- Vi glæder os til at fejre dagen med jer.