Se billedserie - Det er vildt fedt det her, siger Viktor Fink i orange t-shirt til venstre og tilføjer: - Fordi så skal ens forældre ikke bare altid bestemme, hvad der skal være på pizzaerne. Nu er det min ret, og der skal masser af chili på, griner han her sammen med sine klassekammerater fra 5.a på Taastrup Realskole. Foto: Josefine Klitgaard

Send til din ven. X Artiklen: Viktor Fink: - Der skal masser af chili på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viktor Fink: - Der skal masser af chili på

Taastrup - 29. august 2016 kl. 10:51 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu er det min ret, og der skal masser af chili på, griner Viktor Fink fra 5.a på Taastrup Realskole.

Forleden tog 25 børn fra 5.a på Taastrup Realskole ned til Kvickly på Taastrup Torv, hvor de skulle mødes med kokken Michel Krøger og hans medhjælper Lotte Bach.

Michel er i øjeblikket på en to-måneders turné rundt i landet i det mobile tv-køkken, hvor han stopper ved alle Kvickly-butikker for at lære en skoleklasse fra byen at bage sunde pizzaer.

- Jeg har lige været en tur på Bornholm. Nu kører jeg rundt på hele Sjælland og derefter skal jeg både til Fyn og Jylland, fortæller Michel, der har en proffesionsbachelor i ernæring og sundhed.

Klassen blev instrueret i opskriften på de tre pizzaer, som de derefter skulle give sig i kast med. Én med frisk tomatsovs, en anden med pesto og en tredje med kartofler, hvor børnene fik stillet et udbud af valgfri grøntsager som topping. Når pizzaerne var færdigbagt, gik børnene rundt inde i Kvickly i deres nye forklæder og delte smagsprøver ud til kunderne. En af favoritterne lød på smøreost og fennikel.

- Den klassiske pizza kan sagtens være både sund og varieret. Vi har hverken pølser eller pepperoni med på GoCook on Tour, men et stort udvalg af grøntsager, som børnene 100 procent skaber deres egen pizza med, fortæller Bente Svane Nielsen, der er projektchef for GoCook og fortsætter:

- Børnene savner slet ikke kødet, når de først får lov til at eksperimentere med de mange grøntsager og smage i pizzaen.

Danmarks største pizza-turné Dette efterår besøger GoCook on Tour 76 Kvickly butikker fra Bornholm til Skagen, og der bliver altså tale om Danmarks største pizza-turné i børnehøjde.

Formålet er, at børn skal lære, at sund mad bestemt kan smage godt - og at den ikke behøver at være svær at lave.

- I Kvickly vil vi gerne være med til at uddanne den første generation af børn og unge, som er bedre til at lave mad end deres forældre, siger Christina Byrdal fra Kvickly i Taastrup.

Coops undersøgelser viser nemlig, at kun fire procent af de danske børn er med i køkkenet på en almindelig hverdagsaften.