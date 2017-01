Video og billeder: Ole Stephensen valgt som folketingskandidat

- Det er en realitet. Efter to muntre og hyggelige opstillingsmøder i Taastrup og Vallensbæk er jeg nu officielt udpeget som kandidat til folketinget for De konservative. Tusind tak for alle de mange tilkendegivelser, både positive og negative, der er strømmet ind i løbet af dagen og aftenen. Det er godt at vide, at jeg har fået nye venner uden at miste nogen af de gamle, skrev Ole Stephensen i går på sin Facebook-side, da opstillingsmøderne var overstået.