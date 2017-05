Se billedserie Alle de gamle veterantog var fyldt godt op med glade passagerer i weekenden, hvor Hedeland Veteranbane kunne fejre sit 40 års jubilæum. Foto: Leif Ulrich Johannsen/ Hedeland Veteranbane Foto: Picasa

Video: Veteranbanens 40 års jubilæum: - Det gik formidabelt godt

Taastrup - 22. maj 2017

Det var lutter fulde veterantog, der blev sendt ud på Hedeland Veteranbanes spor til banens 40 års jubilæumsdag i Hedehusene lørdag. Og de besøgende kunne ud over togturene og naturområdet også nyde det gode sommervejr.

Omkring 50 frivillige fra Industribaneklubben fik togene til at køre, som de skulle. Flere andre klubber, Damptromleklubben, smalsporklubben Blovstrød Banen samt Brandhøjbanens miniaturetog var med til at gøre weekenden til noget helt særligt i Hedeland.

»Det gik formidabelt godt,« siger Leif Ulrich Johannsen, der er sekretær i Industribaneklubben, som står for Hedeland Veteranbane. Udover køreture ud i området havde klubben blandt andet valgt at markere jubilæet med en særlig tur på 100 meter lige efter de officielle taler. Det var nemlig den rute, der også blev kørt for 40 år siden, da banen blev indviet. Selv det musikalske indslag i form af en marcherende Roskilde Garde var det samme som for 40 år siden.

»Det fungerede rigtig godt, præcis som det skulle. Vi er enormt stolte over at fylde 40 år. Udgangspunktet for 40 år siden var en øde og gold grusgrav. Vi havde ingen penge og intet materiel. Men gennem årene har vores medlemmer selv været med til at skillinge sammen til at købe vores tog, og siden er andre vogne også blevet skænket os,« fortæller Leif Ulrich Johannsen.

Derfor blev dagen også fejret sammen med leverandører, venner af banen og ikke mindst de, der har været med til at skabe grundlaget for banen.

»Det er blandt andet de visionære politikere og embedsmænd, der kunne se et potentiale i en ihærdig flok mennesker med 100 meter skinner og et rustent lokomotiv i en gold og øde grusgrav. Således har Claudio Panicielli og Laurits Christensen altid været banen tro støtter,« fortæller Leif Ulrich Johannsen.

Flere spor på vej Hedeland Veteranbane har netop har fået en driftstilladelse på fem år fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, så der kan køres flere år på den flotte bane.

Da det officielle program var slut lørdag, kørte to damplokomotiver ud til slutningen af veteranbanens nuværende strækning ved Fem Ege, så man kunne vise, hvad planen for den nærmeste fremtid er.

»I den kommende tid skal vi have lagt 600 meter spor. I dag slutter banen ved Fem Ege ved broen over Tune Landevej og vinterasserne. Her er der et plateau, hvor stationen kommer til at være. Jordarbejdet er færdigt, så det er sporene, der skal lægges,« siger Leif Ulrich Johannsen.

Ingen ballonflyvning Der var også planlagt ballonflyvning på festdagen, og havde festen været holdt om fredagen, så havde den været i luften - men desværre blæste det så meget om lørdagen, at det måtte aflyses. I stedet kom ballonfolkene med Danmarks største ballonkurv, hvor der er plads til 12 personer - og fyrede et par drabelige flammer af sted.

Søndag kørte togene som vanligt på årets første officielle køredag på Hedeland Veteranbane, men også damptromlen og De Gule Spejdere fra Loke-klubben samt en samling tipvogne fortsatte, hvor de havde sluppet lørdag.

Veteranbanens tog kører hver søndag fra klokken 10.30 til 15.30, samt 2. pinsedag indtil 10. september, der bliver også efterårstog på udvalgte dage i uge 42, samt juletog hver weekend i december. Se alle tiderne på www.ibk.dk.