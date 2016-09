Video: Graham overrasker Malene og Emma Katrine

Her bliver pigerne Malene og Emma Katrine fra Taastrup overrasket af Lukas Graham. Foto: Screenshot fra Yousee-video

Taastrup - 09. september 2016 kl. 10:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere millioner har set Lukas Graham overraske Malene og Emma Katrine fra Taastrup.

Lukas Graham overraskede for nyligt udvalgte danskere, der har lyttet mest til bandets sange på YouSee Musik. Heriblandt var Malene og Emma Katrine fra Taastrup, som er kæmpestore Lukas Graham-fans.

Danskerne er tilsyneladende ellevilde med den charmerende og rørende film, hvor Lukas Graham overrasker nogle af sine største fans, som YouSee har fået lavet i forbindelse med den forestående YouSee Live-koncert, 'Lukas Graham & Friends', i Boxen i Herning i morgen lørdag 10. september.

Den lille video, hvor bl.a. Malene og Emma Katrine fra Taastrup bliver overraskede, er gået lige i hjerterne på danskerne. Filmen gik viralt inden for de første 24 timer, hvor den blev set mere end 1,5 millioner gange. Siden da har videoen selv bevæget sig rundt på de sociale medier, hvilket har ført til mere end 2,5 millioner visninger på Facebook og mere end 880.000 afspilninger på YouTube. Ifølge både Facebook og Google er det helt utrolig flot.

- Vi kan se, at Lukas Grahams overraskelsesfilm er nået ekstremt bredt ud til målgruppen. Derudover er det bemærkelsesværdigt, hvor lang tid folk har brugt på at se på indholdet, fortæller Daniel Kafer, Country Manager hos Facebook Danmark, der får opbakning hos Google.

- Youtube, der er verdens største videoplatform, giver virksomheder mulighed for at styrke relationen med nuværende og nye kunder gennem engagerende historiefortælling. Netop det har YouSee gjort med succes i samarbejde med Lukas Graham. Videoen formår at vække interesse og fastholde forbrugerens opmærksomhed gennem det to minutter lange spot, der er set og delt mere end 800.000 gange på YouTube, siger Christel Hansen, Industry Manager fra Google.

Også hos YouSee selv er man mere end begejstret for den store succes.

- Videoen med Lukas Graham er en kæmpe succes. Det er tydeligt, at den rører noget i os som mennesker. Og jeg er helt vildt stolt over, at YouSees samarbejde med Lukas Graham kan ramme de her positive følelser hos så stort et udsnit af den danske befolkning, fortæller Carsten Elmose, marketingchef for YouSee.

Facebook Livestream fra backstage med Christopher Læssø

Konkurrencen om de eftertragtede koncertbilletter til lørdagens koncert er desværre slut, men det betyder ikke, at man slet ikke får mulighed for at følge det store event, selvom man ikke fik billet. YouSee byder for første gang 'indenfor' og sender et livestream fra backstage-området på deres facebook-side.

Livestreamet går i luften sidst på eftermiddagen med Christopher Læssø (skuespiller og tv-vært) som vært for den del. Christopher byder velkommen backstage og vil hive følgerne med på tur under koncerten og filme alle de forbudte områder samt de artister, som er en del af 'Lukas Graham & Friends' og optræder til YouSee Live. Alle interesserede kan følge med her: facebook.com/youseedanmark/