Video: 10-årig dreng fik spyd i benet under idrætstime

Når et spyd bliver kastet, skal det hentes igen, og eleverne havde fået besked på, at man afventer, at det tidligere spyd er hentet tilbage, før den næste kaster, oplyser politiet.

Politiet oplyser, at man var på stedet for at sikre, at der er tale om en ulykke og ikke nogen, der forsætligt havde kastet i spyd i drengens lår, men Søren Uhre fortæller, at der var tale om et hændeligt uheld, og at politiet ikke gør mere ved sagen.

Det var de lokale betjente, der normalt er i Taastrup, der var på stedet, og ifølge vagtchefen satte de kriseberedskab i værk til de mange andre elever, præcis som de skal.