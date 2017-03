Vicepolitiinspektør Bjarne Nisted tilbyder at uddybe de mange facetter i ungeindsatsen over for forældrene til den 11-årige dreng. Foto: Vestegnens Politi

Vicepolitiinspektøren: »Sagen er henlagt«

- Der anvendes desuden konfliktmægling, for at de unge skal forstå konsekvensen af deres handlinger. Udviklingen går hele tiden i en retning, hvor ungdomskriminaliteten falder, hvilket i min optik bekræfter, at vi har et solidt retssamfund, der forstår at arbejde med både forebyggelse og straf. Jeg har en god fornemmelse i forhold til de mange sager med unge vi håndterer, men er selvfølgelig villig til at uddybe de mange facetter i ungeindsatsen over for forældrene i den konkrete sag, understreger vicepolitiinspektøren.