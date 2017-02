Rigtig mange af studenterne fra Høje-Taastrup Gymnasium vælger en lang videregående uddannelse. Foto Jessie Ipsen

Send til din ven. X Artiklen: Vi har de mest ambitiøse studenter i landet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi har de mest ambitiøse studenter i landet

Taastrup - 14. februar 2017 kl. 07:02 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Studenter fra Høje-Taastrup Gymnasium vælger i højere grad en videregående uddannelse end studenter fra resten af landet. 79 procent af de i alt 455 elever, der fik studenterhuen fra 2011 til 2013 på Høje-Taastrup Gymnasium, har valgt at læse videre. I den samme periode er det 71 procent i hele landet.

Undervisningsministeriet har offentliggjort tal, som viser, at studenter fra Høje-Taastrup Gymnasium i langt højere grad vælger at tage en videregående uddannelse end studenter fra resten af landet.

Ud af de 79 procent, der har valgt at læse en videregående uddannelse inden for to år efter, at de blev studenter fra Høje-Taastrup Gymnasium, er der 47 procent, som er gået i gang med en lang videregående uddannelse til sammenligning er tallet 38 procent på landsplan.

På Høje-Taastrup Gymnasium stiller man spørgsmålet: 'Hvad drømmer du om'. Det gør man med god grund. For på gymnasiet ser man gode resultater i forhold til andelen af elever, der vælger at læse på en videregående uddannelse inden for to år efter gymnasiet.

Resultaterne er over landsgennemsnittet, men på Høje-Taastrup Gymnasiet er man ikke i tvivl om hvorfor.

- Det at kunne læse på en videregående uddannelse, kræver ikke kun boglige færdigheder, men også modenhed, styrke og evnen til at føre sine drømme ud i livet. Derfor har vi som uddannelsesinstitution også fokus på alt det uden om det faglige for eksempel trivsel, mediebevidsthed, demokrati og medindflydelse, krop og bevægelse samt fællesskab og værdier, udtaler rektor Mogens Andersen og tilføjer:

- Dertil har vi dygtige lærere, der formår at forstå eleven som et helt menneske, som indgår i flere og andre sammenhænge end den uddannelsesmæssige. Det er med til at skabe et nærende studieliv og udvikle eleverne på flere niveauer.