Vi elsker 70'erne på Taastrup Teater og Musikhus

I 1969-70 mødte de henholdsvis Agnetha og Anni-Frid, og de fire optrådte første gang sammen på tv i 1970 med en kort version af sangen California, Here I Come.

De tidløse pophits som tiltaler flere generationer over hele verden strøg ud af Bjørn og Bennys ærmer i 70'erne og 80'erne, og mange ønsker bandet tilbage på livescenen for endnu en oplevelse af de originale Abba.

Tjekkiet er kendt for sine mere end fremragende hyldestbands, og blandt dem rager 'Abbacz' tårnhøjt op. Bandet, som er hjemmehørende i Prag, leverer et show i absolut topklasse. Iført originale kostumer og koreografi leverer bandet et 100 procent live show, her er ingen maskiner, playback eller andre former for nemme løsninger. Der er otte optrædende i det høj-energiske show.