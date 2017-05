På lørdag fejres veteranbanen i Hedeland 40 års jubilæum med masser af aktiviteter. Foto: Leif Ulrich Johannsen Foto: Picasa 3.0

Veteranbanen fejrer jubilæum: Se lokomotivparade og stig til vejrs i varmluftsballon

Taastrup - 18. maj 2017 kl. 09:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i 1970'erne holdt en gruppe jernbaneinteresserede deres indtog på Hedehusgården i Hedehusene for at bygge en veteranbane. Det lykkedes og Hedelands Veteranbane er i dag en veletableret veteranbane skabt af frivillige, med trofaste passagerer og en central rolle i at skabe adgang til Naturpark Hedeland.

Lørdag den 20. maj fejres veteranbanens 40 års jubilæum med et stort jubilæumsarrangement. Søndag den 21. maj med udvidet kørsel.

Taler og gode bøffer 20. maj fløjtes arrangementet i gang kl. 11.00 med taler af borgmester Michael Ziegler, på vegne af de tre ejer-kommuner af I/S Hedeland, Liselott Blixt, formand for I/S Hedeland og Laurids Christensen, bestyrelsesmedlem i I/S Hedeland. Herefter stiger talerne og en række særligt inviterede op i det originale indvielsestog fra 1977 og kører de samme 100 m som for 40 år siden. Efter den korte tur skiftes der til et af HVB's damptog, der fører både VIP'er og øvrige passagerer længere ud i Naturpark Hedeland - helt til Rubjerg og den store skibakke.

Kl. 11.30 vil lokomotivet T1 med vognen C210 køre et indvielsestog på den samme, korte strækning i mens Roskildegarden sørger for musikledsagelsen, som for 40 år siden. Om bord vil være alle honoratiores, som køres hen til den røde løber og med omstigning til det festligt udsmykkede damptog med C260, køres en tur ud til Rubjerg og tilbage igen.

Her venter dejlige bøffer af kvæg der har gået på Hedelands saftige græs-enge. De tilberedes af slagter Bertelsen, der også tilbyder retter med kylling og hjemmelavede grill-pølser til rimelige priser. Inde i vognhallen er der en øl-bar og spisepladser, samt et bogudsalg med jernbanebøger. Her kan man også se de udstillede lokomotiver, der ikke selv kan køre længere.

Udstilling og skattejagt Mellem kl. 12 og 17 vil der være endnu flere forskellige aktiviteter i gang:

Brandhøjbanen udstiller nogle af deres flotte lokomotiver, der er skattejagt for børnene med fine præmier og man kan se et par flotte eller historiske veteran-lastbiler på pladsen.

12.30 forstyrres mad-roen atter af et dampdrevet skærveknuserværk og damptromlen kører en tur - og måske senere igen.

Parade og varmluftsballon Kl. 13 - 16 vil det være muligt at få en tur op og ned med varmluftballonen, forudsat vejret er egnet. Det koster 40 kr. pr. tur.

Kl. 13.15 og 14 afgår et tog til Brandhøj og retur. Dagsbilletpris til togene er 40 kr. - børn halv pris.

Kl. 14 begynder lokomotiv-paraden. Her vil alle de lokomotiver, der er i drift, køre en opvisningstur på stationsområdet. Hvert lokomotiv vil blive præsenteret af formanden, når det passerer forbi talerstolen.

Efterfølgende vil det være muligt at se alle de mange lokomotiver opstillet foran vognhallen.

Kl. 14.45, 15.30 og 16.15 kører de næste tog til Brandhøj og retur.

Kl. 17.15 afgår toget, der kører helt ud til broen ved Tune Landevej. Her vil være en guidet tur hen til det sted, hvor banens planlagte fortsættelse kommer til at løbe.

I mens alt dette sker, vil der samtidig være mulighed for at se på masser af lokomotiver, på veteran-damptromler, skærveknuserværk, veteranlastbiler, gamle cykler og motorcykler og hvis vejret tillader det, så vil der være ballonopstigning, så man kan se det hele lidt fra oven. Flyveturen varer ca. fem min. Der vil også være café, øl-bar, grill-telt, bogudsalg og et par sjove konkurrencer.

Dagens åbne program slutter kl. 17, medmindre man kører turen ud med det sidste af dagens tog.

Første officielle køredag Søndag den 21. maj er årets første, officielle første køredag og den helt rigtige 40 års jubilæums-dag. Her vil flere af lokomotiverne køre med togene, og de små tog vil også køre på Brandhøjbanen kl. 11 til 16.

Der vil i løbet af dagen være tipvognskørsel rundt på Hedehusgårds stationsområde og ud på banen, så der er mere at se på end på en normal plantogsdag.

Der vil stadig være fine sager udstillet, damptromlen kører, spejderne serverer stadig kaffe med kage og en ny, gammel lastvogn dukker op.