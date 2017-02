Verdens femtestørste aquapark bygges i Høje-Taastrup

- Det er et helt igennem fantastisk projekt, både for Høje-Taastrup og resten af Danmark. Vi taler om verdens femtestørste aquapark, som bliver en attraktion uden sammenligning tæt på København. En ferie- og forlystelsesby og naturpark, der vil kunne tiltrække tusindvis af gæster, lige fra børnefamilier og konferencedeltagere til turister fra udlandet, siger borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (K).

Nordic Water Universe skal efter planen indeholde et 12.000 kvadratmeter stort vandland, hvilket vil blive verdens femtestørste. Derudover skal der være ferieboliger, konferencecenter, butikker, spisesteder og en række aktiviteter som legeland, minigolf og biograf. I selve vandlandet er der blandt andet planer om at opføre cirka 10 vandrutsjebaner, wellnessafdeling, river rafting, lazy river, bølgebassin og vandfald, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

- I modsætning til mange andre tilsvarende resorts i Europa er dette projekt forberedt i dets størrelse til at kunne rumme mange års vækst i gæsteantallet. Det ser vi frem til at realisere i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, forklarer Ulf Høyen fra Nordic Corporate Finance, der repræsenterer gruppen bag Nordic Water Universe. Den består af en række aktører, som endnu ikke er offentliggjort.

For Høje-Taastrup Kommune vil hele projektet betyde over 1000 nye arbejdspladser, når første etape står færdig. I alt bliver der cirka 3000 nye arbejdspladser, når alle fem etaper er færdigbygget. Gruppen bag Nordic Water Universe estimerer, at der med den første etape vil blive genereret en turismeomsætning på 1 milliard kroner i kommunen - og at den vil stige til 2,7 milliarder kroner, når femte etape er bygget. Og i takt med at Københavns Lufthavn øger kapaciteten og bliver en af Europas største lufthavne, vil det også øge væksten i projektet, vurderer Ulf Høyen.