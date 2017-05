Velkommen til skoleskakmesterskaberne

Hver skole skal minimum have en voksen med, der kender eleverne. Eleverne skal nummereres således at den dygtigste skakspiller er nr. 1. osv. På den måde opnås der nogle gode kampe og undgår at eleverne møder spillere, der er alt for stærke i forhold til dem selv. På bordene vil det stå et bordnummer og spiller nr. 1. skal sidde tættest på bordnummeret.