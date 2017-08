Se billedserie Grillhygge og større mængder alkohol er med til at bevirke, at vi tager flere kilo på i sommerperioden end på noget andet tidspunkt af året.

Væk med fedtet: Taastruppere valfarter til fitnesscenter

Taastrup - 26. august 2017 kl. 14:22

Mange tror måske, at julen er den fedeste tid på året, men ifølge træningsekspert er det i sommeren, at vi tager flest kilo på.

Fitnesscenter i Taastrup oplever øget aktivitet efter sommerferien.

Vi dyrker motion i et uset omfang i fitnesscentre, men om sommeren er der en tendens til, at træningstøjet bliver pakket væk og de usunde vaner fundet frem. Grillhygge og større mængder alkohol er med til at bevirke, at vi tager flere kilo på i sommerperioden end på noget andet tidspunkt af året. Det gælder også juleperioden, som ellers er notorisk kædet sammen med fed mad og utallige sammenkomster.

- Både i mit virke som forsker og træningsrådgiver har jeg oplevet, at sommerperioden er den værste, når det gælder vægtøgning. Ikke engang efter juleperioden kommer vi tilbage i så dårlig forfatning. Det er især de 'lette' kaloriebomber om sommeren såsom flødeis, alkohol og sodavand, der er synderen, forklarer Martin Kreutzer, der er ernærings- og træningsekspert i firmaet BodyComp.

Han har tidligere forsket i ernæring og træning ved Institut for Idræt og Ernæring på Landbohøjskolen og påpeger, at der i sommerperioden er en tendens til, at hver dag er en fest, hvor julefrokosterne er mere afgrænsede til weekender og juledagene.

Færre træner om sommeren

Han bakkes op af Jonas Phithakkiat, der er centermanager i fitness dk i City2.

- Det snyder taastrupperne, at sommerferien er lang, og derfor bliver det samlede indtag af de usunde fødevarer meget højere. Samtidig virker det hos os som om, at vi lægger træningsskoene ind bagerst i skabet. Det har vi i juni og juli mærket ved mindre trafik i vores center i Taastrup end årets øvrige måneder. Til gengæld oplever vi lige nu et fornyet fokus på sundhed efter sommerferien, hvor mange godt kan se, at kroppen og kondien har forandret sig, siger Jonas Phithakkiat.

Sommeren rammer dobbelt

Centermanager Jonas Phithakkiat opfordrer til ikke helt at glemme den sunde livsstil i sommerperioden.

- Det er vigtigt, at du træner mindst to gange om ugen. Selvfølgelig skal der være plads til is og grillmad i sommerferien, men forsøg at holde fast i din normale kost og lad blot det usunde være et supplement, siger han.

Som tommelfingerregel mister man to ugers konditions- og styrketræning for hver uge, man er helt inaktiv i sommerperioden. Det vil med andre ord sige, at man efter en hel ferie på langs først er på niveau engang til oktober.