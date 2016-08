Midlerne afsat til svage elever skal bruges på dem og ikke på andet, mener Venstre. Foto: Shutterstock

V vil have større fokus på svage elever

Taastrup - 30. august 2016 kl. 12:48 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et samlet byråd har i denne periode arbejdet for at sikre et løft på læse- og skriveområdet i folkeskolerne særligt i forhold til elever, som fagligt halter efter deres klassekammerater. En tidlig indsats har samtidig været en høj prioritet.

Venstres byrådsmedlem Flemming Andersen påpeger dog nu, at noget halter.

»Desværre har det vist sig, at der er et hul i den indsats der tilbydes, og det kolliderer med ønsket om, at vi så tidligt som muligt, får målrettet en indsat for vores elever med sprogvanskeligheder. Helt konkret viser det sig, at det læse- og stavekursus som tilbydes på Gadehaveskolen, hvor målgruppen er 0. til 8.klasse, først tilbydes fra eleven går i 4.klasse. Årsagen er, at eleven selv skal kunne transportere sig frem og tilbage fra egen skole, til Gadehaveskolen,« siger Flemming Andersen, som på byrådsmødet tirsdag aften stiller forslag om, at byrådet sikrer, at de midler, som afsættes til en ekstra indsats for fagligt svage elever også udmøntes til dette formål samt at indsatsen, som tilbydes på Læsekompetencecentret på Gadehaveskolen også gøres tilgængeligt for elever i 0. til 3. klasse.

»Vi ved, at jo hurtigere vi kan hjælpe en elev med skrive- og sprogvanskeligheder, des bedre stiller vi den enkelte elev i forhold til den fremtidige læring. Og det at kunne skrive og læse er helt essentielt i al uddannelse. Derfor skal vi også sikre, at de tilbud vi har, er tilgængelige for vores elever. Om det så skal være tilbuddet der kommer til eleven, eller om vi skal forstå transport, ved jeg ikke, men i hvert fald må vi arbejde på at gøre det tilgængeligt, også for eleverne i de små klasser,« siger han.

Venstres forslag indeholder også et afsnit om at sikre, at de midler som afsættes til ekstra undervisning på enkelte skoler, også følger den enkelte elev.

»I vores arbejde i Institutions- og skoleudvalget har jeg tidligere spurgt indtil en oversigt over hvor mange ekstra undervisningstimer vi afholder. Den kunne man desværre ikke administrativt vise. Bekymringen var, om vi reelt leverede den ekstra indsats som den enkelte elev havde behov for. Og min bekymring blev desværre også bekræftet, da en skoleleder på et temamøde, meget ærligt fortalte at der skete en vis omprioritering når man var presset på medarbejdere, sygdom m.m.,« siger Flemming Andersen.

Han mener, at det er nødvendigt med en indskærpelse omkring brugen af de midler, der afsætte til læringsløftende tiltag.

»For Venstre har vi ikke noget ønske om at detailregulere folkeskolen, og har grundlæggende en stor tiltro til vores skoleledere. Men vi må også bare erkende vigtigheden i, at de elever som har behov for ekstra undervisning også modtager den. Vi er en kommune som arbejder benhårdt for at alle vores elever får en uddannelse, og her er læse- og skrivefærdigheder afgørende for, om det lykkedes eller ej,« slutter han.