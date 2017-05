Se billedserie Det er området her, Region Hovedstaden har foreslået at udlægge til graveområde. Foto: Picasa

V-politiker: Grusgrav er ikke en god ide

Taastrup - 15. maj 2017 kl. 13:16 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu melder endnu et medlem af regionsrådet sig på banen med holdningen om, at et område i Vridsløsemagle nok ikke er det bedste til en ny grusgrav.

Det er Venstre-medlem Anne Ehrenreich, som efter et besøg i området torsdag gjorde det klart, at hun ikke ser området som oplagt til en ny grusgrav, skriver DAGBLADET Roskilde.

»Mødet med borgerne og besigtigelsen af området gjorde, at jeg ikke synes, at det er nogen god ide at udlægge dette område som grusgrav«, skrev hun i en opdatering på Facebook efter besøget, hvor hun mødtes med nogle borgere ved området Ved Ole Rømers Vej.

Området er foreslået som nyt graveområde i Råstofplan 2016, som netop har været i høring. Politikerne i regionens miljø- og trafikudvalget skal den 30. maj tage stilling til planen, og her kan de således sige ja eller nej til de områder, der er foreslået - herunder området ved Vridsløsemagle.

Tidligere har Socialdemokraternes Bodil Kornbek meldt ud, at det efter hendes mening bliver meget svært at fastholde området i en kommende råstofplan, ligesom regionsrådspolitiker Marianne Frederik (Enh) på et borgermøde i Vridsløsemagle i april også gav udtryk for, at området ved Vridsløsemagle ikke virkede som det mest oplagte.

Vridsløsemagle Bylaug har længe kæmpet for at få området taget ud af planen, og bylauget har også fået foretræde for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden den 30. maj, når udvalget skal behandle planen.