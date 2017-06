Se billedserie Venstre foreslår, at job- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere blandt andet kan samle skrald, bekæmpe bjørneklo eller går til hånde på lokale plejehjem. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: V: Ledige skal kunne samle skrald inden for 24 timer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: Ledige skal kunne samle skrald inden for 24 timer

Taastrup - 16. juni 2017 kl. 11:27 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er man klar til at komme i job eller begynde på en uddannelse, så er man også klar til at komme i aktivering. Sådan lyder det fra Venstre i Høje-Taastrup, som derfor foreslår, at alle job- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere inden for 24 timer straksaktiveres i en nytteindsats, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi kan se, at Greve Kommune har stor succes med deres såkaldte service++ tilbud. Her henvises alle kontanthjælpsmodtagere inden for 24 timer til en nytteindsats, og man har fundet en balance, hvor det arbejde, man udfører, giver mening for den enkelte og for det kommunale fællesskab, siger byrådsmedlem Flemming Andersen (V).

Venstre vil derfor stille forslag om at indføre et lignende tiltag i Høje-Taastrup på det kommende byrådsmøde den 20. maj.

I forslaget lægges der op til, at administrationen, medarbejder og faglige organisationer udarbejder et katalog over opgaver, som kontanthjælpsmodtagerne kan udføre i en servicefunktion. I Greve Kommune samles der eksempelvis skrald, og stranden ryddes for tang.

Men Venstre ser gerne, at man kigger bredere ud over det kommunale landskab.

- Vi skal udfordre, hvor langt vi kan gå, uden at vi tager ordinær beskæftigelse fra vores medarbejdere. Men helt grundlæggende handler det om, at vi skal have alle til at bidrage til fællesskabet, og hvorfor så ikke få løst en række opgaver, som i dag ikke løses. Det kunne eksempelvis være indsamling af skrald, bekæmpelse af ukrudt og bjørneklo, eller gå til hånde på det lokale plejehjem, siger Flemming Andersen til DAGBLADET Roskilde.

Indsatsen skal organiseres således, at der kommer en øget kontinuitet i den straksaktivering, som kommunen har, og derfor lægger Venstre op til, at der til de kommende budgetforhandlinger forlægges en økonomisk model for, hvordan man kan sikre, at alle job- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere kommer ind i nytteindsatsen.

- Straksaktiveringen har allerede givet et væsentlig fald i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, og vi kan se fra Greve Kommune, at de har reduceret antallet væsentligt. Derfor forestiller vi os også, at forslaget over tid vil være økonomisk neutralt for kommunen. For hvis vi med dette tiltag kan hjælpe vores unge over i uddannelse eller ordinært job, så er det en gevinst for den enkelte og ikke mindst for kommunen, siger Flemming Andersen.