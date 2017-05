Se billedserie Bageste række fra venstre ses: Per T. Ernstsen fra Hus Forbi, Frederik Walter Olsen og Sofie Monggard Christensen fra Sammenslutningen af Unge med Handicap, samt ungdomspolitikerne Malthe Rugberg Andersen og Jesper Clausson Vibholt. Forreste række: 5 fra debatholdet, fra venstre: Anton Berger Pilsø, Nadja Dinesen, Lucas Emil Damsgaard, Nikita Mam Taha Kjær, Haniya Hassan Shakir, lærer Tobias Harpsøe. Foto: Høje-Taastrup Ungdomsskole

Unge mødte hjemløse, handicappede og ungdomspolitikere

Taastrup - 16. maj 2017

»Hvordan vælger du tøj, når du ikke kan se farverne?,« »Hvad er forskellen på politikere og ungdomspolitikere?,« »Hvordan blev du hjemløs?,« »Er du blevet mobbet for dit handicap?«

Disse var nogle blandt mange spørgsmål fra 70 udskolingselever fra Mølleholmskolen, Charlotteskolen og Vestegnens Privatskole, der i fredags var samlet i Høje-Taastrup Ungdomsskole for at tale med mennesker, de ikke ellers ville have talt med.

Arrangementet blev stablet på benene af Ungdomsskolens debathold som del af Den Europæiske Ungdomsuge, der foregår i 33 europæiske lande i uge 18 hvert år.

Debatholdet har siden september mødtes i Ungdomsskolen hver tirsdag aften for at blive klogere på aktuelle debatter i Danmark og verden, øve sig i at argumentere for sine synspunkter samt gå i dialog med mennesker, der er forskellige fra dem selv.

Netop det sidste inviterede de altså nu deres klassekammerater til at prøve. De tre skoleklasser blev delt i fem grupper på tværs af klasserne og roterede rundt mellem de fem gæster, som talte en hjemløs Hus Forbi-sælger, en blind, en bevægelseshandicappet og to ungdomspolitikere fra forskellige partier. Det overordnede emne var rummelighed og fordomme.

Tolerance og solidaritet Debatholdet har været optaget af, hvordan unge kan involvere sig i at skabe tolerance og solidaritet på tværs af samfundet. Eleverne er af den overbevisning, at ved at tale med folk, vi ikke kender, kan vi blive klogere på hinanden og sikre et samfund, som alle føler sig som en del af.

Haniya Hassan Shakir var glad for, at hun til arrangementet fik mulighed for at stille spørgsmål til mennesker, hun ellers ikke ville have mødt. Møderne gav også anledning til refleksioner over fordomme:

»Jeg har altid vidst, at det er forkert, at have fordomme, men jeg har aldrig tænkt at det var en slags fordom, at jeg ikke turde stille spørgsmål til f.eks. en handicappet,« fortæller Nikita Mam Taha Kjær fra debatholdet til den fælles opsamling. Hendes klassekammerat Andreas Ellebo Nielsen fra 8b på Charlotteskolen supplerer:

»Nu tænker jeg, at jeg sagtens kan nærme mig en blind og spørge om hun har brug for hjælp.«

Fordomme om politikere De to ungdomspolitikere var der ikke i kraft af deres partitilhørsforhold, men i kraft af deres engagement i det at være ung. Mange unge har fordomme om politikere og det at være politisk aktiv, men det har dagens seance måske ændret for nogle:

»Man skal ikke tænke så meget på, hvad andre mener om en, men gå ind for det man interesserer sig for. F.eks. ved at blive medlem i et politisk parti,« sagde en af eleverne fra salen.

Ungdomspolitikeren Jesper synes at dagens bedste spørgsmål til ham var, hvad forskellen er på en ungdomspolitiker og en politiker. Hans svar var, at som ungdomspolitiker har du mere mulighed for at tænke store og vilde tanker for fremtiden, mens andre politikere tit må forholde sig til mere konkrete afgørelser.

Og hvordan Sofie sammensætter sit tøj, når hun ikke kan se farverne, får du lige svaret på her: Der findes en app, der kan scanne tøjet og fortælle farven og mønsteret.