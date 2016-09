For hver 1000 unge mellem 15 og 29 år i Høje-Taastrup Kommune fik 21,5 konstateret klamydia i 2015. Foto: Sex og Samfund

Send til din ven. X Artiklen: Unge bliver smittet med klamydia Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge bliver smittet med klamydia

Taastrup - 07. september 2016 kl. 06:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De unge i Høje-Taastrup vil gerne bruge kondom, men de får det bare ikke gjort.

Mange unge kender ikke konsekvenserne af en ubehandlet sexsygdom.

De undervurderer risikoen for selv at blive smittet. Og de får ikke brugt kondom, selv om de som udgangspunkt er positive over for det, viser en ny undersøgelse.

Nu opfordrer Høje-Taastrup Kommune unge til sikker sex sammen med Sundhedsstyrelsens 'Kun med Kondom'-kampagne.

Du kan sige mange ting før sex, men ni - ud af ti unge vil hellere høre dig foreslå kondom - så sig det bare: 'Kun Med Kondom'. Sådan lyder opfordringen lige nu fra Sundhedsstyrelsen.

Opfordringen kommer samtidig med nye tal, der viser, at historisk mange danskere er smittet med sexsygdommen klamydia.

Det er især unge, der smittes. For selv om de fleste unge i undersøgelser foretaget af Sundhedsstyrelsen siger, at de gerne vil beskytte sig og bruge kondom, ender mange alligevel med usikker sex.

- Ni ud af ti unge siger, at de gerne vil høre den anden foreslå kondom. Derfor opfordrer vi unge til at beskytte sig mod klamydia og huske de tre ord 'kun med kondom', når det gælder - især når man er sammen med en ny partner, siger Niels Sandø, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

For hver 1000 unge mellem 15 og 29 år i Høje-Taastrup Kommune fik 21,5 konstateret klamydia i 2015. I 2014 lå det tal på 18,8.

Unge undervurderer egen risiko

Sundhedsstyrelsen har i en ny undersøgelse undersøgt unges holdning til kondom og sikker sex.

Undersøgelsen viste, at mange unge undervurderer risikoen for selv at blive smittet. De kender heller ikke konsekvenserne af sexsygdomme, der ikke bliver behandlet. Omkring halvdelen af de 15-23 årige ved ikke, at ubehandlede sexsygdomme kan føre til langvarige behandlingsforløb, infertilitet eller kræft.

Klamydia er for eksempel en alvorlig sygdom, der ubehandlet og i værste fald kan føre til barnløshed, graviditet uden for livmoderen og kroniske underlivssmerter.

Syg uden symptomer Klamydia er også en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark.

31.781 danskere fik i 2015 konstateret sygdommen - over 4/5 af dem er unge. Men Sundhedsstyrelsen vurderer, at mange er smittet uden at vide det, for klamydia optræder ofte uden symptomer.

- Derfor er det vigtigt at blive testet, hvis man har haft ubeskyttet sex. Det kan man blive hos egen læge, siger Niels Sandø.

Symptomer på klamydia er udflåd eller svie, når man tisser. Kun omkring hver anden, der er smittet, oplever symptomer. Klamydia behandles med antibiotika.

Unge opfordrer unge til sikker sex

Kun med Kondom kører over hele landet i perioden fra den 12. til den 25. september.

Over 800 unge fra hele landet har meldt sig som frivillig til kampagnen. De er som Wingmates klar til at dele gratis kondomer ud og opfordre andre unge til at huske kondomet.

Derudover kører 'Kun med Kondom' i kommunerne med events med kondom-jeopardy og gratis kondomer på uddannelsesinstitutioner, Kun med Kondom-fredagscafeer og kondompårulningskonkurrencer.

Klamydia Klamydiaen af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark.

Der var 31.781 danskere, der i 2015 fik konstateret klamydia, hvor mere end 4/5 af dem var unge mellem 15 og 29 år.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 50.000 danskere er smittet med klamydia, som er en infektion i urinrøret, livmoderhalsen eller endetarmen. Symptomerne kan være udflåd eller svie, når man tisser, men klamydia optræder ofte uden symptomer.

Ubehandlet klamydia kan medføre nedsat fertilitet og ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter hos kvinder og betændelse i bitestikler blandt mænd. Der er forskel på, hvordan piger og drenge bliver testet for, om de har klamydia. Pigerne skal lave en såkaldt vaginalpodning, mens drenge kan tage en urinprøve.

Klamydia er let at behandle, hvilket foregår med antibiotika.

Kampagne kører også på www.facebook.com/kunmedkondom og på www.instagram.com/kunmedkondom