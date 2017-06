Ungdomsskolens formand Svend-Erik Hermansen overrakte gaven til Årets Elev 2017, som blev Josefine Gonsalez. Foto: Michael Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ungdomsskolen: Et godt skub til et godt liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungdomsskolen: Et godt skub til et godt liv

Taastrup - 22. juni 2017 kl. 11:28 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var store smil og stolte forældre, da Ungdomsskolen onsdag holdt afslutningsfest for skolens dagelever samt deltagerne i projektet Katapult.

Heltidsundervisningen er et tilbud om undervisning for at kunne imødekomme elever, der har behov for anden undervisning end folkeskolens. Udgangspunktet er, at alle unge får et godt tilbud som grundlag for at kunne komme videre i uddannelsesverdenen med sigte på et godt arbejdsliv.

Målgruppen for Katapult er unge, der ikke af sociale, individuelle og private grunde er uddannelsesparate, men som gennem forløbet på Ungdomsskolen har bestået eksamen for at kunne komme videre i erhvervsuddannelse, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Forløbene har givet jer alle et godt skub til et godt liv i fremtiden uanset hvad I har valgt for den nære fremtid, hvor I nu skal i gang med et nyt kapitel i jeres liv. Jeg syntes, at I er godt på vej. Nu er kunsten bare, at I helst skal fortsætte - at I ikke springer fra og tænker, at det gider jeg ikke. I skal sørge for at få en ungdomsuddannelse, og I kan lige så godt bruge tiden på det, sagde formanden for Ungdomsskolens bestyrelse, byrådsmedlem Svend-Erik Hermansen (S), som holdt afslutningstalen for eleverne.

- Det er også et dejligt liv I skal i gang med. Det er et liv med mange udfordringer, hvor I ind imellem også bliver nødt til at bide i det sure æble og gøre ting, I synes er svære og besværlige. Det skal I gøre - både fordi I har en ret og en pligt til at yde en indsats, når I er borgere i det danske samfund, sagde Svend-Erik Hermansen, som også havde stor ros til lærerne.

- Det er jer lærere, der sørger for, at unge får mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, giver forståelse for fremtidens udfordringer og dygtiggør dem til samfundslivet - og det er også en del af Ungdomsskolens formålsparagraf, understregede han.

I forbindelse med afslutningen udnævnes årets elev 2017, og det blev i år Josefine Gonsalez, skriver DAGBLADET Roskilde.

For at blive udnævnt skal man udover at være hjælpsom og engageret have udviklet sig i den tid, man har gået på ungdomsskolen. Selvfølgelig skal man have gåpåmod, arbejde i timerne og også være en god kammerat og så hjælper det også, hvis man har fået gode karakterer.