Ung landmand vil åbne sin gård: Børn skal have jord under neglene

Taastrup - 17. juni 2017 kl. 09:11

25-årige Danni Kjeld Jensen har store drømme for Rymarksgaarden i Høje-Taastrup, som han har overtaget efter sin farfar. Han vil nemlig gerne gøre gården på Roskildevej 402 til et sted, hvor børn kan komme og få landbruget tæt ind på livet, skriver DAGBLADET Roskilde.

Danni har allerede været i dialog med Høje-Taastrup Kommune om muligheden for at lave et samarbejde, og hvis alt går vel, vil han være klar til at indgå i skoleskemaet for kommunens folkeskoler til næste år.

- Så kan børnene komme herud og få lidt jord under neglene og selv prøve at så og plante, siger han.

Han har i det hele taget et ønske om at ændre danskernes syn på landbrug, som han mener er alt for negativt.

- Der er mange negative historier om landbruget i medierne med landmænd, som brokker sig over det ene eller det andet, men der er også mange positive ting ved landbruget. Flere steder er man jo også begyndt at åbne landbrugene mere, for eksempel til økodage, hvilket er en stor succes. Hvorfor skulle vi så ikke gøre det i hverdagen, hvor eksempelvis en skoleklasse kan komme forbi en time eller to og høre mere om, hvad landbrug egentlig er i dag, siger han.

Danni er født og opvokset i på sine forældres gård i Stærkende, så han har fået lysten til landsmandslivet ind med modermælken.

Hans farfar, Niels Kjeld Jensen, er født og opvokset i præstegården i Høje Taastrup, og han købte Rymarksgaarden i begyndelsen af 1970'erne. Siden har han drevet den som et traditionelt landbrug med korn og frøavl.

Nu er det så planen, at Danni skal overtage den, men familien var ikke interesseret i at lave et egentligt generationsskifte. Derfor er det fortsat farfaren, der ejer gården, mens Danni forpagter gården og jorden, foreløbig i et par år. Derfor er han flyttet ind i stuehuset med sin kæreste og deres tre børn.

Planen er, at der til sommer skal komme tre frilandsgrise til gården, og senere følger forhåbentlig nogle fedekvæg.

Hvis alt går vel, vil man snart kunne købe Dannis kartofler fra en vejbod på Roskildevej 402 foran Rymarksgaarden.

- Jeg har fået tilladelse til at opstille en container, og så har jeg fået en aftale med en lokal gartner, som vil levere lidt grøntsager og jordbær, siger han.