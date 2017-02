Den nye lokalplan åbner for muligheden for at bygge otte boliger på Dorphs Alle 10-12, men flere borgere ser gerne, at to andre bygninger bliver omfattet af lokalplanen, nemlig Café DiLara og den tidligere Bodega 16, som her er markeret med en rød ring. Illustration: Høje-Taastrup Kommune

Underskriftindsamling for ny lokalplan

Taastrup - 09. februar 2017 kl. 13:47 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt lokalplanforslag for otte nye boliger på Dorphs Alle i Taastrup har fået en række beboere i området op på mærkerne. De ser det nemlig som en mulighed til at få givet hele området et løft og har derfor startet en underskriftindsamling i forbindelse med forslaget, som nu er i høring frem til den 21. februar.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi vil derfor håbe på og opfordre til, at nogle af svarene vil indeholde ideer til et løft af hele området ved at indtænke de omliggende parceller! Her tænkes primært på den omdiskuterede vandpibecafé og den for flere år siden lukkede Bodega 16. At placere rækkehuse i samme stil som i forslaget vil give hele området et længe tiltrængt løft, lyder det fra borgerne.

Borgerne bag underskriftindsamlingen er klar over, at de to omtalte ejendomme ikke ejes af Høje-Taastrup Kommune, og at det derfor ikke er kommunen, der kan bestemme, hvad der skal ske med dem.

Borgerne håber dog, at kommunen vil indgå i en dialog med ejerne, så man kan lave lokalplanen om til også at gælde de to ejendomme, så de også kan bruges til beboelse, som der er foreslået på Dorphs Allé 10-12.

- Vi er vidende om, at en ændring af lokalplaner er betinget af, at ejerne er indforstået; men her er en opfordring til at forsøge, lyder det i underskriftindsamlingen, som cirka 70 borgere indtil videre har skrevet under på.

Det nuværende lokalplanforslag går på at opføre en tæt/lav boligbebyggelse med otte boliger i to etager på grunden på Dorphs Alle 10-12, hvor Netto-butikken tidligere lå.

Lokalplanforslaget er i høring frem til den 21. februar. Se det på kommunens hjemmeside: www.htk.dk/hoering.