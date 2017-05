TFC tabte mod Hillerød. De spiller tirsdag den 23. maj mod Stenløse og den 3. juni mod Jægersborg. Billedet her er fra en i kamp i Odense sidste år mod Pårup. Foto: Egen Sahl Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Udvist mand gav nederlag på 0-2 til TFC Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvist mand gav nederlag på 0-2 til TFC

Taastrup - 22. maj 2017 kl. 12:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter fire flotte kampe i træk, som havde givet holdet 10 point, var modstanderen denne gang topholdet fra Hillerød.

Kampen blev spillet i Taastrup Idrætspark.

Hillerød viste fra kampens start, at de var et værdigt tophold. Hillerød var fuldstændig spildominerende i hele første halvleg og spillede sig via flot gennemførte angreb specielt over kanterne frem til mange åbne chancer, men TFC figthede flot og rigtig mange gange fik en forsvarer kastet sig ned og fik blokeret skuddet.

Halvlegen skred dog frem uden at Hillerød fik scoret, men desværre for TFC blev Kenneth Jønsson udvist lige før pausen med direkte rødt angiveligt efter at have slået ud efter en modstander.

Der var således lagt op til en meget vanskelig 2. halvleg for TFC med en spiller i undertal. Imidlertid gik de unge drenge her ind og viste, at de er gjort af et særligt stof.

Holdet fik en meget større del af spillet og TFC tilspillede sig inden for de første 10 minutter af 2. halvleg flere meget store målchancer. Den største opstod da Tonni Adamsen fik en glimrende stikning på venstrekanten. Tonni løb hurtigt til baglinien og lagde en perfekt hård, flad bold tæt ind foran mål, hvor Silius Motlach blot skulle sætte en inderside på bolden. Desværre nåede Silius ikke frem til bolden.

Hillerød havde vanskeligere ved at tilspille sig chancer end i første halvleg. Det var derfor dobbelt ærgerligt, at Hillerød efter 58 minutter kunne bringe sig foran med 1-0, da en høj forsvarsspiller efter hjørnespark forholdsvis ugenert kunne heade bolden i mål.

TFC kæmpede flot videre trods modgangen og spillede en rigtig flot 2. halvleg uden at holdet dog spillede sig til større målchancer mod slutningen af kampen. Efter 89 minutter afgjorde Hillerød kampen, da en angriber med et behersket skud fra kanten af straffesparksfeltet sparkede bolden i mål tæt op ad den ene målstolpe.

TFC måtte således indkassere et nederlag på 2-0. Set over hele kampen kan der ikke indvendes noget mod sejren til Hillerød, men resultatet kunne være blevet anderledes, hvis TFC havde kendt deres besøgelsestid i starten af 2. halvleg. Under alle omstændigheder ydede holdet en godkendt indsats under meget vanskelige forhold, hvor holdet spillede i mindretal i hele 2. halvleg.

Næste kamp

TFC rykker efter nederlaget ned på en femteplads med otte point foran den 8. plads, som i værste fald kan give nedrykning her, hvor der mangler at blive spillet fire kampe.

I næste kamp venter lokalrivalerne fra Roskilde på udebane. Kampen spilles på lørdag den 27. maj klokken 13.30.

Næste kamp i danmarksserien spilles lørdag den 3. juni mod Jægersborg klokken 14.00.

Vi skal imidlertid gøre holdets trofaste hjemmepublikum opmærksom på, at TFC spiller pokalkamp allerede i morgen tirsdag den 23. maj klokken 19.00 på hjemmebane i Taastrup Idrætspark mod Stenløse, som er et hold TFC har mødt tre gange i indeværende sæson. I alle tre tilfælde har mødet resulteret i en sejr til TFC. Stenløse er imidlertid ret formstærke i øjeblikket, så der venter TFC en vanskelig kamp.