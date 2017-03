Der er allerede taget mange initiativer på Gadehaveskolen, blandt andet ny skolegård og et klimatårn. Nu har Statens Kunstfonds Huskunstner-ordning doneret 150.000 til etablering af udendørs byværksted, som kan bruges af alle. Foto: Claus Bjørn Larsen Foto: Claus Bjørn Larsen

Udendørs byværksted for alle generationer

Taastrup - 02. marts 2017 kl. 12:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt udendørs byværksted på Gadehaveskolen bliver i foråret åbent for alle. Skoleeleverne er med til at designe værkstedet, hvor både eleverne og alle andre kan arbejde med håndværk og design og for eksempel lave mad og reparere cykler.

Byværkstedet er et led i at åbne skolen og udvikle kvarteret, og ambitionen er at skabe et rum for læring, der åbner sig mod omverdenen.

- Vi vil gerne med dette byværksted understøtte en »maker-kultur« - altså skabe et sted, hvor både unge og ældre kan mødes og reparere ting eller lave gardiner, møbler og cykler. Det kan også være at designe smykker eller lave mad. Byværkstedet skal være et samlingspunkt, hvor man mødes, og det skal ligesom science-skolegården og klimatårnet være med til at åbne kvarteret og skabe liv, siger borgmester Michael Ziegler.

Kvarteret er i gang med en større byfornyelse. Her i vinter er der anlagt et nyt aktivitetsareal med blandt andet kunstgræs og boldbaner. Gadehaveskolen indviede sidste sommer sin nye Science-skolegård, og nu står et nyt klimatårn færdigt, som kan bruges af både elever og andre interesserede.

Byværkstedet skal samtidig være med til at udvikle området mellem Høje Taastrup C og Teknologisk Institut hen mod profilen »Gregersens kvarter«, opkaldt efter Teknologisk Instituts grundlægger Gunnar Gregersen.

Statens Kunstfonds Huskunstner-ordning har doneret 150.000 til projektet.

Projektet bliver afsluttet med en fernisering af byværkstedet, hvor skoleeleverne vil præsentere processen og det endelige design for de fremmødte.

Fernisering forventes at blive afholdt fredag den16. juni 2017.