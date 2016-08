Tyvene nåede kun at få fat på nogle uægte udstillingsringe, før de stak af og efterlod sig både et halstørklæde, en taske og en økse hos Trolle Ure & Guld. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Tyven glemte sin økse hos Trolle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyven glemte sin økse hos Trolle

Taastrup - 29. august 2016 kl. 15:06 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Ja, de har altså mistet mere, end de har fået, siger Henning Larsen fra Trolle Ure & Guld på Taastrup Hovedgade 81.

Fredag den 26. august klokken 03.22 skaffede to gerningsmænd sig adgang til en smykkeforretning på Taastrup Hovedgade ved at knuse en butiksrude.

- Efter vi har fået panserglas, er det jo næsten umuligt at komme igennem. Vi kan se på overvågningskameraet, at det er to mænd, der i fem/10 minutter kæmper for at slå hul i ruden. Den ene har en meget lang økse på omkring en meter og den anden en stor mukkert. På et tidspunkt lykkedes det for dem at presse vinduet ud, og den ene af tyvene kravler ind i vores butik, forklarer Henning Larsen og fortsætter:

- Heldigvis starter tågekanonen efter 10 sekunder, og så kan man intet se. Tyven nåede kun at tage tre displays (Plader med ringe. Red.) fra vinduet, hvor der udelukkende var uægte forlovelsesringe i. Altså det er udstillingsringe, der er lavet af messing. Til gengæld stak tyven så hurtigt afsted igen, at han hverken fik sin økse, sin store tomme taske eller sit halstørklæde med, som han havde haft for munden. Så der har politiet jo masser af dna.materiale at gå efter. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det er amatører, der ikke kan finde ud af det.

Længere nede af gaden blev der enten før eller efter indbruddet hos Trolle også forsøgt indbrud i en lignende forretning.

Det drejer sig om Asferg Smykker & Guld i nummer 77. Her slap de med en bunke glasskår, da det ikke lykkedes for tyvene at trænge igennem ruden her.

- Politiet mener, at det er de samme, som var forbi Trolle, og at de var her først, men vores alarm gik hurtigt i gang. At de turde at fortsætte derefter til den anden forretning, forstår jeg ikke, siger Anne Asferg.

Ifølge politiet stak gerningsmændene af, angiveligt mod Taastrup Station, efter de havde knust endnu en rude til Trolles vinduesudstilling, efter røgkanonen gik i gang.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser i dagtimer på hverdage rettes til Lokal Efterforskning Vest på telefon 72 58 79 65, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.