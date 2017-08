Se billedserie Sådan kan den kommende bebyggelse på området komme til at se ud. Nederst i højre hjørne ligger Bækhusene, hvor flere beboere ikke er glade for udsigten til det nye byggeri.

Trods nabo-protester: Lokalplan for 33 nye boliger på vej

Taastrup - 28. august 2017 kl. 13:31

Et forslag til en ny lokalplan, som tillader opførelsen af 33 nye boliger øst for Fløng, har skabt protester fra naboerne. Alligevel ser det ud til at blive vedtaget, når byrådet i Høje-Taastrup tirsdag holder møde, skriver DAGBLADET Roskilde.

Lokalplanforslaget dækker et område ved gamle Møllehøjgård i det østlige Hedehusene mellem Kallerupvej og Kallerupparken. Planen åbner for opførelsen af i alt 33 boliger på grunden, 23 rækkehuse og 10 parcelhuse.

Bygherre havde oprindeligt ønsket at opføre 58 rækkehuse i området, hvoraf to rækker skulle være så høje, at de fungerede som støjskærm mod syd og øst. Men blandt andet for at tage hensyn til områdets karakter, blev det samlede antal nye boliger fastlagt til 33.

Mod syd vil de 23 rækkehuse således udgøre støjafskærmning, og mod Kallerupvej etableres desuden en støjvold i tre meters højde.

Flere af naboerne har dog været stærkt kritiske over for de nye byggeplaner, som de mener dels vil ødelægge områdets udtryk - og endnu værre medføre støjgener for de eksisterende boliger i området.

- Selve marken falder mellem 8-11 meter fra Kallerupvej, hvilket naturligvis gør rækkehusbebyggelsen meget voldsom set fra Bækhusene. Det er klart, at vi fra Bækhusene/Fagerbo mister vores herlighedsværdi, men hvad med støjgener for det øvrige østlige Fløng og Kallerup? Når støjen rammer en 10 meter høj væg, hvor forsvinder/reflekterer den så hen?, spørger Peter Rydell, som er en del af bestyrelsen for grundejerforeningen G/F Bækhuse, Fagerbo Fløng, som er nærmeste nabo til det kommende byggeri.

Det er dog administrationens vurdering, at beboerne i Bækhusene vil få reduceret deres støj, hvis der overhovedet vil ske en ændring. Det skyldes, at den nye bebyggelse også vil være støjdæmpende for de nordlige beliggende ejendomme i Bækhusene, samt at alle ejendommene vil få gavn af den nye støjvold mod Kallerupvej, lyder vurderingen ifølge DAGBLADET Roskilde.

Plan- og miljøudvalget har dog prøvet at imødekomme flere af naboernes bekymringer. Blandt andet vil de vestligste rækkehuse tættest på Bækhusene blive opført som 1,5-plans huse, og højden reduceres til 8,5 meter. Derudover må der ikke indsættes gavlvinduer i første sals højde i rækkehusene tættest på Bækhusene. De nye parcelhusene bliver opført i én etage, og der etableres afskærmning for enden af fordelingsvejen, så biler ikke lyser direkte ind i stuerne på Bækhusene.

Udvalgsformand Flemming Andersen (V) har været i dialog med naboerne, lige siden lokalplanenen for første gang kom i spil, ligesom han også har deltaget i dialogmøder med dem og bygherren.

- For mig personligt har det været vigtigt, at en udbygning skete i samspil med de nærmeste naboer, som er Bækhusene. Af de mange ønsker, som fremkom på det afholdte møde, er stort set samtlige indarbejdet i det planforslag, som udvalget har behandlet, siger han og peger på blandt andet hensynet til vejføringen, beplantning, højden på husene, stiføringen og placeringen af boligerne på grunden.

Han understreger også, at området allerede blev udlagt til byzone for mere end 10 år siden, hvilket åbnede for, at der kunne bygges på området. Plan- og miljøudvalget er derfor forpligtiget til at lave en lokalplan for området, hvis en bygherre ønsker det.

Byrådet skal nikke endeligt ja eller nej til lokalplanforslaget på sit møde tirsdag.