Tro, håb og tv på Blå Kors

Taastrup - 15. september 2016 kl. 13:55 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I aften på DR1 begynder en ny dokumentarserie på fire afsnit om seks mennesker, der bor, eller har boet på pensionatet Blå Kors i Taastrup.

I udsendelserne kommer journalisten og fotografen kommer meget tæt på de mennesker, de portrætterer.

I dokumentaren får man et indblik i, hvor vigtigt menneskelig støtte er for de hjemløse - også når de flytter ud fra pensionatet. Nogle af dem har brug for at have andre mennesker i nærheden, for eksempel i et bofællesskab.

Bofællesskab eller et menneske På Blå Kors mener man, at en god løsning for nogle kunne være en stor lejlighed, der opdeles i fire enkeltværelser med fælles køkken, bad og toilet.

Andre har brug for et tæt efterværn i form af et menneske, de har tillid til, og som kan støtte med alt det, der er svært, når man ikke har lært det hjemmefra, som for eksempel at holde orden på økonomien, få betalt huslejen, have kontakt med kommunen og få styr på e-posten.

Det kan også være samtaler om det, der trykker - alt sammen noget, der er med til at hindre tilbagefald til det, som borgeren netop har lagt bag sig med misbrug af alkohol og eller stoffer, rod i det hele og i sidste ende måske hjemløshed igen. Det skal siges, at det med efterværn ikke er noget, der går hyppigt for sig resten af livet. Behovet aftager i takt med, at den enkelte selv kan mestre sit liv.

Fire afsnit DR har fulgt de seks personer gennem et år, og programmerne 'Tro, håb og alkohol' er i fire afsnit og sendes altså første gang i dag den 15. september på DR1 klokken 20.30.

Engang havde beboerne en bolig, en hverdag med familien og et job. Men i dag har de ingen af delene. Af mange forskellige årsager overtog alkoholen styringen af deres liv, og de endte på gaden. I Danmark er omkring 140.000 afhængige af alkohol.

Alkoholforbruget skader ikke bare den drikkende, men den griber også voldsomt ind i de pårørendes liv. Gennem et år har DR fulgt beboerne på et af Blå Kors' pensionater for hjemløse alkoholafhængige - og deres kamp for at vende tilbage til livet.

På Blå Kors kan man få et værelse og tre måltider om dagen. Og så er det forbudt at indtage alkohol.

Kæmpe problem - Med programrækken 'Tro, håb og alkohol' sætter DR lys på et kæmpe samfundsproblem, som kan være vanskeligt at tale om. Men alkoholafhængighed vedrører rigtig mange mennesker i Danmark, og har så mange ofre - både blandt dem der drikker, men også de nære familiemedlemmer lider skade - ikke mindst børnene. Jeg håber derfor, at vi med programmerne kan være med til at skabe en større åbenhed om konsekvenserne af et stort alkoholforbrug, siger redaktør på DR1 Erling Groth til dr.dk

I programmerne møder vi blandt andre Henry, der er på vej i fængsel. Han begyndte allerede at drikke øl som dreng og vi møder også Ninette, der har været nødt til at sætte sin yngste datter i familiepleje på grund af sit alkoholmisbrug.

- 'Tro, håb og alkohol' er en række rørende og varme portrætter af mennesker, som endte helt ude på kanten og nu prøver at komme på fode igen. Det er et alvorligt emne og en hård kamp, de kæmper, men det er også en programrække, hvor de medvirkende har overskud til at vise humor og hjælpe hinanden indbyrdes, skriver dr.dk

De næste programmer sendes de kommende torsdage.