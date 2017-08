De to små skovtrolde Trille og Trolle er klar til at indtage landets håndboldforeninger, herunder også FHH90 Fløng/Hedehusene Håndbold. Foto: DHF

Trille og Trolle: Håndbold eventyr for hele familien

FHH90 (Fløng Hedehusene Håndbold) starter håndbold op for de helt små børn på mellem to - og fem år.

De to små skovtrolde Trille og Trolle er klar til at indtage landets håndboldforeninger, herunder også FHH90 Fløng/Hedehusene Håndbold.

De to trolde disker op med små, sjove eventyr, der tryllebinder børnene til at røre sig og lege både med og uden den fantastiske håndbold.

'Trille og Trolle i underskoven' er et magisk eventyrunivers, som ved hjælp af små troldehistorier, specieludviklet musik og troldematerialer skal skabe en unik legeplads for de mindste børn og deres forældre i håndboldhallerne.

- Det handler om at skabe glæde og gode oplevelser for familierne. Mor og far skal med ud på gulvet og have det sjovt sammen med børnene. Dvs. at de selv skal være med til at gennemføre de sjove og motiverende eventyrøvelser, fortæller Søren Simonsen, DHF's Udviklingschef og fortsætter: