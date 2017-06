Reerslev Skole vil omlægge nogle timer fra skole til SFO og arbejde med elevernes kreative og musiske kompetencer. Mikael Bak Jensen (billedet) er pædagog i SFO?en og lægger stor væg på det musiske. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tre skoler må gøre skoledagen kortere

Taastrup - 09. juni 2017

Da undervisningsminister Merete Riisager i foråret præsenterede et forsøg med at give skoleelever en mere fleksibel skoledag, var der stor interesse blandt skolerne i Høje-Taastrup. Fem skoler: Borgerskolen, Fløng Skole, Gadehaveskolen, Mølleholmskolen og Reerslev Skole ansøgte om at deltage i forsøget.

Tre af dem har nu fået grønt lys fra ministeriet; Gadehaveskolen, Reerslev Skole og Selsmoseskolen, skriver DAGBLADET Roskilde. I alt er 50 skoler i 29 kommuner blevet udvalgt til at deltage i forsøget.

Hensigten med forsøget er at give kommunerne og skolerne bedre muligheder for lokalt at tilrettelægge skoledagen ved at anvende timer til understøttende undervisning på andre måder med henblik på at gøre eleverne så dygtige som muligt.

Skolerne skulle, da de ansøgte om at medvirke i forsøget, redegøre for, hvordan de vil arbejde med det og på Reerslev Skole vil man integrere SFO-ressourcer til at forkorte skoledagen med henblik på at udvikle elevernes kreative og musiske kompetencer. Timerne skal omlægges fra skole til SFO.

På Selsmoseskolen vil man bruge forsøget til at kunne samarbejde med blandt andre musikskolen og Arken. Gadehaveskolen er i gang med et forsøg med talenthold i matematik, dansk og naturfag, som man gerne vil videreføre. At nogle af eleverne deltager i undervisningen på talenthold gør, at de elever, der er tilbage i klassen får mere intens undervisning, fordi de er færre og dermed har alle gavn af forsøget. Skolen arbejder desuden med at konvertere timer fra understøttende undervisning til blandt andet tovoksenordninger, således at eleverne har færre timer men til gengæld er der to lærere i klassen.

Fuld tilslutning Formand for institutions- og skoleudvalget Kurt Scheelsbeck (K) er glad for at tre skoler i kommunen er kommet med i forsøget og der er stor opbakning fra byrådet, siger han.

»Vi har givet skolerne fuld tilslutning til at ansøge om at deltage i forsøget. Det giver dem et godt fundament, at der er ildsjæle, som tænker nye tanker og derfor har vi i byrådet besluttet at give dem størst mulig frihed til, om de ville ansøge,« siger udvalgsformanden.

Undervisningsminister Merete Riisager pointerer også friheden som vigtig for skolerne:

»Skolen og lærerne skal have den nødvendige frihed til at fokusere på den gode undervisning, som det hele jo handler om. Jeg har fået mange henvendelser fra forældre, elever og lærere, der ønsker at tilpasse deres skoledag bedre til, hvordan det passer lokalt. Med dette forsøg tager vi første skridt til at indrette skoledagen bedre de steder, hvor der er et behov. Jeg glæder mig over den store interesse for at deltage,« siger undervisningsminister Merete Riisager.

Der er kommet 75 ansøgninger fra 35 kommuner til forsøget og der var stor variation i forslagene. Derfor har ministeriet, efter en konkret og individuel vurdering af hver enkelt ansøgning, udvalgt 50 skoler fra 29 kommuner, som anses for bedst kvalificerede til at deltage i forsøget.

Forsøgsgodkendelsen gives med start fra skoleåret 2017/18. Forsøget løber frem til og med udløbet af skoleåret 2019/20.

Forsøget evalueres af Undervisningsministeriet efter to år, således at der inden udgangen af skoleåret 2019/20 kan tages samlet stilling til resultaterne af forsøget.