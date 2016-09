Se billedserie TFC spillede i lørdags den 17. september mod Jægersbog, som løb med en sejr på 4-3. Foto: Egon Sahl Pedersen

Tre dyre minutter for TFC

Taastrup - 19. september 2016 kl. 10:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter nederlag i forrige hjemmekamp mod Hillerød og et par uafgjorte kampe på udebane var trænere og spillertrup meget indstillet på, at det skulle blive til sejr i lørdagens kamp mod Jægersborg.

De to hold lå inden kampen lige i tabellen med hver ni point.

Taastrup kom også bedst fra start. Efter 12 minutter fik Tobias Lindhardsen en stikning i venstre side. Efter et par gode træk afleverede han præcist til Tonni Adamsen i en fri position. Desværre tabte Tonni et skridt og den store chance løb ud i sandet.

Jægersborg overtog efterhånden mere af spillet dog uden at blive farlige. Efter en halv times spil blev Tonni Adamsen spillet alene igennem med Jægersborgs målmand, som desværre meget stærkt reddede Tonnis afslutning.

Spillet var meget ligeligt fordelt i resten af 1. halvleg og publikum var ved at indstille sig på en målløs halvleg, men sådan skulle det desværre ikke gå. I det 43. minut skubbede en TFC-forsvarer en Jægersborg spiller noget unødvendigt i ryggen og dommeren dømte helt korrekt straffespark. Jægersborg udnyttede sikkert den store chance og bragte sig foran med 1-0.

Det skulle blive endnu værre i halvlegens sidste minut. En TFC forsvarer forsøgte at dække bolden af, så den kunne løbe ud over baglinien til målspark. Desværre var Jægersborgs angriber hurtig i opfattelsen. Han snubbede bolden og løb hurtigt ind tæt på mål og placerede bolden i mål til halvlegsføring på 2-0.

Det var en spand koldt vand i hovedet på TFC og et par meget dyre foræringer at slutte halvlegen af med.

Mareridtet var ikke overstået endnu. I 2. halvlegs første minut bragte Jægersborg sig foran med 3-0 denne gang på et meget flot mål. Simon Sinkjær i øvrigt med en fortid som ungdomsspiller i TFC tog elegant bolden ned lidt inde i straffesparksfeltet og placerede i samme bevægelse med et følt lob bolden i mål uden chance for Mads Henriksen i Taastrups mål.

Herefter så det for alvor vanskeligt ud for TFC. Heldigvis reducerede holdet allerede i næste minut til 1-3, da Daniel Marcussen reducerede til 1-3 på et hovedstød efter hjørnespark.

Jægersborg var dog fortsatte farlige. Efter 48 minutter var en angriber alene med målmanden, men Mads Henriksen reddede meget flot den store chance.

Efter 56 minutter reducerede Julius Lip til 2-3, da han med et behersket skud placerede bolden i målhjørnet. To minutter senere var TFC tæt på at udligne, da Martin Olsen i en god position kom til at tage et lidt for langt træk og chancen løb ud i sandet.

Jægersborg var fortsat godt spillende og efter 60 minutter sparkede en Jægersborg-angriber bolden over mål fra meget tæt hold. Efter 75 minutter gik det galt, da en Jægersborg-angriber bragte sit hold foran med 4-2 på hovedstød efter at godt indlæg fra venstre side.

Til trods for modgangen fortsatte TFC med at kæmpe for deres chance og et par minutter efter Jægersborgs 4. mål, dømte kampens dommer straffespark til TFC, da Silius Motlagh blev fældet. Efter at have konfereret med sin liniedommer ændrede dommeren mening og dømte i stedet frispark lige uden for feltet.

Silius havde heldigvis ikke mistet modet og efter 83 minutter headede han bolden i mål til reducering til 3-4. Herefter pressede TFC på for at udligne, men det lykkedes ikke at tilspille sig de helt store målchancer mod slutningen af kampen, så dommeren kunne efter tre minutters overtid fløjte kampen af til en 4-3 sejr til Jægersborg.

Når man ser kampen over sin helhed burde Taastrup have haft uafgjort. Jægersborg viste måske det bedste spil, men de tilspillede sig ikke helt så store chancer som TFC. Desværre blev det afgørende for kampens resultat, at TFC forærede Jægersborg to mål lige inden pausen.

TFC spiller næste kamp på udebane mod Virum-Sorgenfri på lørdag den 24. september klokken 13.00.