Deltagere og underviserer fra en af projektets workshops i distriktet Mpigi. Mathilde Dam sidder forrest på græsset. Privatfoto

Tog til Uganda: Mathilde hjalp ­handicappede unge

Taastrup - 28. juli 2017 kl. 14:45 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en af gangene i den søstjerneformede bygning i Høje-Taastrup, der udgør Handicaporganisationernes Hus, har Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) sit sekretariat, og her har 23-årige Mathilde Dam sin gang med jævne mellemrum, fordi hun er frivillig i sammenslutningen. Hun blev frivillig i februar i år, fordi hun så et opslag på Facebook om et projekt i Uganda, som var støttet af SUMH.

Projektet fik hende til at melde sig som frivillig, og hun og en anden ungdomsleder fra SUMH var i Uganda i tre og en halv måned for at arbejde med inklusion og frivillighed blandt unge med et handicap.

Vil hjælpe udsatte unge Mathilde Dam har ikke et fysisk handicap selv, og der er heller ingen i hendes nære familie, der har et fysisk handicap. Så det er ikke det, der har inspireret hende til at blive frivillig. Men hun vil bare gerne hjælpe udsatte unge-grupper med inklusion.

Mathilde Dam har en bachelorgrad i statskundskab. Inden hun blev frivillig i SUMH og tog til Uganda, arbejdede Mathilde Dam med socialt udsatte unge med en anden etnisk baggrund end dansk.

- Det giver et rigtig godt socialt netværk, hvor man kan få mange gode idéer. Det frivillige arbejde handler om de ting, man gør, og ikke om noget økonomisk, man selv får ud af det. Det er nogle andre værdier såsom fællesskab, medborgerskab og at forsøge at samle folk, der gælder i den sammenhæng, siger Mathilde Dam.

- Turen til Uganda var mit første større projekt. Jeg tænkte, at jeg ville ud og opleve lidt og samtidig finde et projekt, hvor jeg arbejdede for noget, siger hun med tryk på ordet »for«.

Mens hun var af sted i Uganda, stod hun blandt andet for at holde oplæg om det at være frivillig, og hvordan man samler sig som en gruppe af frivillige, og at det er vigtigt med oplysning.

- Den almene viden om handicappede er begrænset i flere afrikanske lande. Mange i lokalbefolkningen tror, at det er hekseri eller at religiøse kræfter spiller ind, forklarer hun og fortsætter.

- De opgaver, vi blev stillet, handlede om at give nogle færdigheder, give uddannelse og oplysning samt fortælle om frivilligt arbejde. At i stedet for at arbejde alene, kan det være en fordel at gå sammen, fortæller Mathilde Dam.

Læs hele Mathilde Dams selvskrevne beretning fra turen til Uganda i DAGBLADET Roskilde fredag.