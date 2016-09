Borgmester Michael Ziegler - der her ses under Erhvervslivets Nytårskur i januar i år - er tilfreds med resultatet af Dansk Industris erhvervsklima-undersøgelse. Foto: Hans Jørgen Johansen

To pladser tilbage i erhvervsklima

Taastrup - 04. september 2016 kl. 22:00 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup Kommune er gået to pladser tilbage i den årlige erhvervsklima-undersøgelse, som Dansk Industri gennemfører.

Kommunen havner på en 11. plads blandt alle landets kommuner i 2016-undersøgelsen, mod en 9. plads sidste år. Høje-Taastrup er dog fortsat bedst i erhvervsklima blandt alle kommuner i Region Hovedstaden - men kan ikke i år leve op til sin egen målsætning om at være i top-10.

Selvom han gerne vil op i top-10, så får resultatet ikke Høje-Taastrup Kommunes borgmester, Michael Ziegler (K) til at ligge søvnløs:

- Vi går faktisk frem på næsten alle områder i forhold til sidste år, men bliver overhalet af andre kommuner, som har gjort det yderligere lidt bedre. Sådan er det, når man er helt i toppen. Der er hård kamp om pladserne. Jeg ville have det værre, hvis vi var gået tilbage, fordi vi havde gjort det dårligere. Der er jo tale om en rangering, så man kan godt have gjort det bedre og alligevel blive lidt lavere rangeret, hvis andre kommuner har gjort det endnu bedre, siger borgmester Michael Ziegler i en kommentar til undersøgelsen.

Han betegner årets erhvervsklima-undersøgelse som et rigtig godt resultat for Høje-Taastrup Kommune. Ikke alene er kommunen for tredje år i træk bedst i Region Hovedstaden, Høje-Taastrup er i 2016-undersøgelsen den bedste kommune i hovedstadsområdet.

- Det er en enorm styrkeposition, siger Michael Ziegler.

Erhvervsklima-undersøgelsen fra Dansk Industri bygger på en lang række områder i relation til virksomhederne. Det er alt fra erhvervsskatter til velfærdsservice i kommunerne. Undersøgelsen er et mix mellem objektive statistiske tal og vurderinger fra de lokale virksomheder.

Et af de områder, hvor Høje-Taastrup i rangfølge er gået tilbage, er sagsbehandling - blandt andet omkring sygedagpengesager - og jobcentret - blandt andet evnen til at skaffe virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.

- Vores mange virksomheder har behov for arbejdskraft med de rette kompetencer, og her er vi med på, at vi har noget at arbejde med ligesom mange andre kommuner. Derfor har vi også igangsat en beskæftigelsesplan for virksomheder, som mere målrettet skal sikre kvalificeret arbejdskraft til udvalgte brancher. Blandt andet samarbejder vi med chaufførvirksomheden Flyers om opkvalificering af langtidsledige. Vi har vendt pilen 180 grader og tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Vi har jo også som kommune en stor interesse i at det lykkes. De 8000 nye arbejdspladser, der er skabt, vil med en naturlig personaleomsætning på cirka 10 procent skabe 800 jobåbninger i kommunen. Det skal vi simpelthen udnytte, siger Michael Ziegler.

Han henviser til, at Høje-Taastrup er Danmarksmester i jobvækst. 8000 arbejdspladser er etableret i Høje-Taastrup indenfor de seneste fem år, og det er en stigning på 28 procent i antal arbejdspladser.

Selv om borgmester Michael Ziegler ikke betragter det som en katastrofe, at Høje-Taastrup er gået fra en 9. til en 11. plads i erhvervsklima, så vil der blive arbejdet hårdt for at komme tilbage i top-10.

- Selvfølgelig er jeg lidt ærgerlig over, at vi er røget ud af top-10. Lige som tidligere år, så bruger vi undersøgelsen til en grundig evaluering. Vi bruger undersøgelsen aktivt, og foretager en grundig gennemgang med henblik på forbedringer, siger Michael Ziegler.

