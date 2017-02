Se billedserie Sarah Sönnichsen under skydning i Lancaster. Foto: TIK Bueskydning

Til stævner og på muldvarpejagt

Taastrup - 07. februar 2017 kl. 10:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TIK-skytterne har travlt. Skytterne har netop været til tre forskellige stævner. 3D stævne i Lyngby Muldvarpejagt, todages stævne i Århus Arena Challenge og tredags stævne i USA.

I Lyngby blev der holdt 3D-stævne for ungdom, et årlig tilbagevende stævne, hvor skydesalen bliver pyntet op med sten, træer, grene, net, dyr beregnet til at skyde på. Tore Bjarnarson og Balder Jacobsen havde taget turen til Lyngby og de havde en rigtig god dag og kom hjem med medaljer begge to. Der var guld til Tore i Compound klassen og sølv til Balder i Recurve klassen.

I Kjellerup i Arena Midt var Aarhus Bueskyttelaug og Silkeborg IF Bueskydning vært for anden gang for Arena Challenge, hvor der bliver skudt om pengepræmier. Der var deltagere fra Danmark, Tyskland og Norge. 11 skytter var med fra Taastrup og der bliver skudt en kvalifikationsrunde på 60 pile og derefter bliver de 24 bedste opdelt i seks grupper af fire skytter, hvor alle skytter skyder mod hinanden. De tre bedste går videre og sådan bliver man ved, til vinderen er fundet. TIK Bueskydning havde skytter med i alle fire klasser og vandt både Compound for Herre og Dame. Andreas Darum vandt Compound Herre, Martin Damsbo blev nummer syv, Martin Laursen blev nummer 11 og Sune Rasmussen blev nummer 18. Tanja Amdi vandt guld for Compound Dame, Sasha Rasmussen blev nummer fire og Erika Anear blev nummer seks. Randi Degn vandt bronze i Recurve Dame og Mikkel Rasmussen blev nummer fem i Recurve Herre. Mads Andersen og Mads Erdal skød i Second Challenge og Mads Andersen vandt Recurve Hderre og Mads Erdal blev nummer ni i Compound Herre.

Sarah Sönnichsen og Stephan Hansen fra Nykøbing Falster tog turen over Atlanten til Lancaster i Pennsylvania for at skyde Lancaster Archery Classic, som er et af de største Indendørs stævner i USA. Ved kvalifikationen skydningen giver compound 10eren 11 point, men omregnet betød det, at Stephan skød 599 og Sarah 586 point. Sarah blev nummer fire. I finalerne gjorde Sarah rent bord og vandt guld.