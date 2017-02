Til fastelavn på hest

Reerslev er kendt for sine smukke hesteoptog og traditionen tro blev søndagens fastelavn i byen indledt med sådan et optog gennem byen til Forsamlingshuset.

I år blev to brødre kattekonger: Hjalte og Lauge Holmark Omkvist, der henholdsvis var udklædt som Chewbacca og Turtle. Hos de et til treårige blev Lilla Kat Thea Hammelsvang Lauge kattekonge. Papegøjen og Harry Potter fik en præmie for bedste udklædninger.

Formand for Reerslev og Sterkende Landsbylaug reklamerede for laugets generalforsamling, som i år afholdes efter en brunch lørdag den 1. april, hvor der er mulighed for at børnene bliver underholdt af film under selve generalforsamlingen.