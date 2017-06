Mod syd afgrænses ejendommen af Holbækmotorvejen, mod vest af Kallerupvej, landsbyen Kallerup Gårde og beboelsesområder, mod nord af kolonihaveområder og mod øst af Kallerup Grusgrav og det åbne land.

Testanlæg for solenergi på vej: Potentialet er enormt

Taastrup - 13. juni 2017 kl. 13:42 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et væsentligt spark i retning af at løse klodens klimaproblem - intet mindre. Sådan lyder perspektiverne for et nyt solenergianlæg i Høje-Taastrup, hvis man spørger borgmester Michael Ziegler (K).

- Potentialerne i dette projekt er enorme. Hvis dette testanlæg bliver en succes, som kan udbredes til andre steder, så er jeg ikke i tvivl om, at det vil kunne give et væsentligt spark til at få løst klodens klimaproblemer, siger Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.

Det er virksomheden European Energy A/S, som ønsker at etablere et solenergianlæg i Høje-Taastrup på ejendommen Baldersbuen 16A. Udover at udnytte solenergi til bæredygtig elproduktion, udnytter anlægget også overskudsvarmen fra strømproduktionen til fjernvarme og -køling.

Energisystemet kaldes GigaStorage, og byrådet i Høje-Taastrup har netop sagt god for ideen om at opføre det store anlæg, som bliver det første af sin slags i Danmark.

Det samlede anlæg forventes årligt at producere cirka 10.000 MWh el og cirka 20.000 MWh varme til fjernvarmeforsyning.

Og det er faktisk rigtig meget. Anlæggets elproduktion vil således kunne dække, hvad Høje-Taastrup Kommune bruger af el i alle sine kommunale bygninger i et helt år, og varmeproduktionen vil kunne dække cirka 75 procent af fjernvarmeforbruget i alle de kommunale bygninger, skriver DAGBLADET Roskilde.

Anlæggets el- og varmeproduktion vil således også være med til at reducere CO2 udledningen i kommunen med cirka 4.500 - 5000 tons, svarende til en reduktion af den samlede CO2-udledning til el- og varme i kommunen som helhed med 3 - 3,5 procent.

- Det er altså virkelig store tal. Vi har i Høje-Taastrup en meget ambitiøst målsætning om at sænke vores samlede CO2-udledning med 3 procent om året, så dette projekt vil jo være et kæmpe skridt på vejen, siger Michael Ziegler.

Anlægget forudsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Desuden er det en forudsætning, at projektet godkendes af Erhvervsstyrelsen, da anlægget ønskes placeret i et område, der er udlagt som Ydre Grøn Kile i Fingerplan 2013.