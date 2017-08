Tennistræneren fik sin ilddåb

- Det blev således Mettes ilddåb i hendes engagement i TIK. Og Aktiv Sommer arrangementet blev en stor succes, understreger Anne-Marie Kjærbøl, der også fortæller, at deltagerne både bestod af børn som er medlemmer af TIK tennis og børn, som havde lyst til at prøve sporten af i tre gange tre timer.

De af de deltagende børn, der ikke var medlemmer var alle nybegyndere. »Men det var tydeligt, at de blev langt dygtigere på de tre dages intensive træning. De faste medlemmer var glade for at møde deres nye træner, og fik et godt afsæt til at starte træningen op igen i august,« understreger Anne-Marie Kjærbøl.