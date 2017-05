Se billedserie I lørdags kunne man opleve de unge skuespil-talenter synge og lave flash-mobs, inden premieren på Pirates of the Carribbean i City2. Foto: Kasper Sørensen

Teater møder biograf

Taastrup - 30. maj 2017 kl. 09:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordisk Film Biografer Taastrup (NFB Taastrup) og Taastrup Amatør Scene (T-AS) står sammen i et nyt projekt, som skal styrke underholdningsmuligheder i lokal området.

Samarbejdet startede med et brag den 11. maj, hvor der var forpremiere på Kong Arthur: Legenden Om Sværdet og Taastrup Amatør Scene lavede skuespil op til filmens start.

- Biograf er ikke bare film og popcorn, siger Kasper Sørensen, som arbejder som supervisor i Nordisk Film Biografer Taastrup.

- At tage i biografen er en oplevelse, hvor vi som biograf stræber efter at yde en ekstraordinær service samtidig med, at vi inviterer indenfor til en fjern galakse, et søslag på det caribbeanske hav eller et renæssance drama med et magisk sværd i stenen, siger Kasper Sørensen.

Samarbejdet mellem NFB Taastrup og T-AS er starten på et projekt, hvor parterne underbygger hinandens forretninger. Til åbningsweekenden for Pirates Of The Caribbean - Salazar's Revenge i lørdags den 27. maj sang T-AS piratsange og lavede flash-mobs.

Udover at teatret bidrager til oplevelsen i biografen, er det også en måde, hvor de unge mennesker fra teatret kan udfolde sig i nye og udfordrende omgivelser.

Sebastian Wilsky og Kathrine Breinstrup arbejder frivilligt som instruktør hos T-AS og føler, at det er en hel unik mulighed for at udvikle de unge skuespiller-talenter.

