Tag på kunstnerbesøg i weekenden

Byens kunstnere har haft travlt i den seneste tid. De har forberdet sig på, at åbnne dørene for publikum i weekenden 3. og 4. september, hvor Åbne Atelierdøre for første gang finder sted.

Ideen er, at sætte liv i det blomstrende kunstliv, der er i kommunen som et supplement til de mange udstillinger blandt andre kunstforeningerne holder. Samtidig kan man få en snak med kunstneren og blive draget ind i det univers, de arbejder i. Dørene er åbne hos kunstnerene begge dage kl. 10-17.

Åbne Atelerdøre har udgivet en brochure med beskrivelser af alle de medvirkende kunstnere og heri findes en kupon, som giver mulighed for at vinde et gavekort på 3.000 kr. til køb af kunst hos en af de medvirkende. Det kræver, at man besøger flere kunstnere under Åbne Atelierdøre.