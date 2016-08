Onsdag faldt der dom i en omfattende svindelsag. Alle involverede nægter sig skyldige, og den hoved-tiltalte har anket dommen på stedet.

Tabte million-beløb på svindel

Taastrup - 31. august 2016 kl. 18:06 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Retursystem i Hedehusene har haft et direkte tab på cirka 1,3 millioner kroner i en sag om svindel med pantmærker og gebyrer. Det oplyser administrerende direktør Lars Krejberg Petersen.

Retten i Glostrup dømte onsdag 33-årig mand skyldig i at svindle med falske etiketter samt moms og afgifter. Desuden blev han dømt for at forsøge at bestikke en skattemedarbejder. Han fik en straf på to år og tre måneders fængsel. Den 33-årige mand har nægtet sig skyldig, og han ankede dommen på stedet.

Den 33-årige mand blev dømt for i perioden fra marts 2014 til oktober 2015 at have indført øl og sodavand uden at betale moms og afgifter for over fem millioner kroner.

Alene i 2014 var der tale om ulovligt salg af mere end fire millioner øl og sodavand, og i hvert fald i den sidste del af perioden var det blevet så organiseret, at de havde ansat to mænd til at sidde på et lager i Vallensbæk og klistre falske pantmærkater på sodavandene.

Politiet kom ind i sagen, da de danske rettighedshavere i 2014 kunne konstatere et stort fald i salget af et specifikt sodavandsmærke i området. Dette førte til flere ransagninger af lagre af Skat og politiet, og fra sommeren 2015 blev den 33-årige aflyttet af politiet.

»Den nu dømte fandt ud af, at en medarbejder ved Skat havde opdaget hans ulovligheder. Den 33-årige forsøgte derefter, ved et møde på Karlslunde Rasteplads, at bestikke Skats medarbejder med 30.000 kroner for at droppe sagen. Det blev naturligvis afvist og er i dag en del af dommen,« siger anklager Henrik Uhl Pedersen fra Vestegnens Politi.

Den 11. september 2015 blev den 33-årige stoppet af de kroatiske toldmyndigheder på vej hjem fra Tyrkiet, hvor de havde hentet over 100.000 falske etiketter med danske pantmærker.

Den 33-årige blev siden anholdt og har siddet varetægtsfængslet. Han fik onsdag dommen på to år og tre måneders fængsel og en tillægsbøde på næsten fire millioner kroner.

En 45-årig hjælper blev idømt fire måneders fængsel og en tillægsbøde på næsten fire millioner kroner. En tredje medgerningsmand blev ligeledes idømt fire måneders fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

»Det var en skærpende omstændighed, at der er tale om grov og omfattende kriminalitet,« siger anklager Henrik Uhl Pedersen.

Mændene nægtede sig skyldige. Den 33-årige har anket dommen, og de to andre har bedt om betænkningstid med hensyn til at anke.

Hos Dansk Retursystem, der driver det danske pantsystem, er der tilfredshed med onsdagens dom.

»Det er betryggende for os at se, at sager som disse bliver forfulgt og har en alvorlig konsekvens for dem, der overskrider loven. Vi er meget tilfredse med myndighedernes arbejde i denne sag og over, at der er faldet afgørelse i sagen,« siger Lars Krejberg Petersen, der er administrerende direktør i Dansk Retursystem.

Ifølge anklageskriftet er svindlen foregået ved, at drikkevarer er blevet købt i udlandet og derefter fragtet til Danmark, hvor der er blevet sat nye etiketter på med falske pantmærker, så det så ud som om, at produkterne var købt eller produceret her i landet.

»I Dansk Retursystem tager vi altid den slags svindel meget alvorligt. Vi overvåger hele tiden markedet tæt i samarbejde med myndighederne og opdager vi svindel, så anmelder vi det. Vi har indbygget forskellige sikkerhedsniveauer, der er med til at vanskeliggøre svindel og begrænse et muligt tab. Det er afgørende for os, at forbrugerne kan have tillid til, at de produkter man køber, er lovlige. Forbrugerne og vores kunder skal kunne være trygge ved pantsystemet. Den tillid gør vi alt, hvad vi kan, for at værne om,« siger Lars Krejberg Petersen.