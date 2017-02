Taastrupløb sætter rekord

- Jeg har løbet ruten af Taastrupløbet 10 kilometer mange gange. For mig er det som en blanding af træning, medicin og meditation. Hvis jeg for eksempel har haft en mindre god dag på jobbet, løber jeg ruten for at klare tankerne, siger Johan Oude Hesselink.

- Men jeg er måske mest imponeret af de frivillige ubetalte hjælpere. De møder op måned efter måned, år efter år for at tage hver deres tjans. Nogle af dem planlægger ligefrem ferie efter løbene. Man hører, at frivilligheden er under pres, det er bestemt ikke tilfældet for TIK Løbernes Taastrupløb.