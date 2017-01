Taastrup-svømmer Daniel Skaaning ønsker godt nytår

Se billedserie Daniel Skaaning midt i åbningsceremonien ved OL i Rio 2016. Privatfoto

Taastrup - 09. januar 2017 kl. 10:36 Af Daniel Skaaning Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når jeg kigger tilbage på året 2016, kan jeg ikke lade være med at trække en smule på smilebåndet.

Det har været lidt af en rutsjebanetur, men jeg kan ikke komme udenom, at det har været et fantastisk år.

Et år som har stået i OL's tegn - og hvilket et. At træde ind på den absolut største scene og præstere så eminent, er jeg rigtig, rigtig stolt af. Jeg har bevist, at når jeg er allerbedst, kan jeg være med de bedste i verden. Lille mig fra lille Taastrup.

Men 2016 er også et år, hvor jeg har lært utrolig meget om mig selv. Jeg har været helt ned i kulkælderen for så at hive mig selv op igen. Den proces har været meget lærerig. Jeg har lært, når jeg er presset helt op mod muren, og verden ser utrolig sort ud, at med simple værktøjer, hvordan jeg løser problemerne og kommer bedre og stærkere ud på den anden side.

2017 derimod ser spændende ud. Jeg får ny træner, VM til sommer og ikke mindst EM på hjemmebane i København. EM bliver en folkefest. Ikke kun for svømmere, men hele Danmark og vores fantastiske hovedstad. Jeg vil vise alle i Danmark, hvor fantastisk min sport er. Alle tilskuere kommer til at opleve et unikt event og Europas allerbedste svømmere, og jeg kan slet ikke vente.

At repræsentere Danmark har altid betydet meget for mig, men at gøre det på hjemmebane foran flere tusinde tilskuere er ubeskriveligt.

Til slut er der blot at sige rigtig godt nytår. Husk at hårdt arbejde altid betaler sig på den lange bane, at »pressure is a privilege«, og at nyde og være tilstede i nuet!