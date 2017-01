Taastrup Elite Badminton får god afslutning i grundspillet

En masse marginaler har været imod Taastrup-holdet og det er blevet til knebne 6-7 nederlag to gange og andre gange er forholdsvis store føringer sat overstyr. Lige før jul løsnede det dog lidt, da TEB vandt et tæt lokalopgør mod Roskilde med 7-6. Denne sejr, samt de points, som det er blevet til i sæsonens to 6-7 nederlag gjorde, at Taastrup Elite Badminton faktisk stod med en chance for at slutte grundspillet af med en 6. plads, hvilket for en måned siden så næsten umuligt ud.