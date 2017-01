Se billedserie Torben Rasmussen fortsætter som formand for Hedehusene Erhvervsforening. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: TR Auto lukker: »Det har været en sjov tid« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TR Auto lukker: »Det har været en sjov tid«

Taastrup - 25. januar 2017 kl. 10:16 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det gør rigtig ondt. Især fordi vi har haft sådan en god og loyal kundekreds,« siger Torben Rasmussen, som er ved at lukke sit livsværk ned. TR Auto på Baldersbuen eksisterer ikke længere fra 1. februar. Her overtager Bjerregaard Sikkerhed ejendommen og Torben Rasmussen skal ligesom sin søn Kim, der har været med til at drive autoværkstedet, finde ud af, hvad han vil bruge resten af sit liv på.

»Det er 43 års arbejde i autobranchen, der nu er slut, men det har være en sjov tid,« siger Torben Rasmussen.

Beslutningen om at lukke TR Auto har været flere år undervejs.

Dårlig indtjening »Det er ikke let at drive autoværksted i dag. Indtjeningen er for dårlig, når man ikke vil gå på kompromis med kvaliteten,« siger Torben Rasmussen. Han har i flere år gået og overvejet, om han skulle fortsætte forretningen og da der viste sig en interesseret køber af ejendommen, satte han sig ned med sin kone Britta og sønnen Kim, som er medejer af TR Auto.

»Vi talte frem og tilbage og beslutningen var ikke let. Men vi blev enige om, at det var det rigtige at gøre,« fortæller Torben.

I løbet af de 43 år, hvor han har drevet autoværksted, har han blandt andet været med til at sætte helt nye standarder. Det gjorde han med TR Autolakering, hvor han brugte så banebrydende og miljøvenlige metoder til blandt andet at rense spildevand fra værkstedet, at kinesiske forretningsmænd kom til Hedehusene for at besøge TR Auto. Torben Rasmussen var desuden i Kina for at undervise i, hvordan man kan drive lakereri uden at skade miljøet.

»Det var en meget spændende tid, som jeg aldrig glemmer,« siger Torben Rasmussen, som solgte autolakereriet for fem år siden for at hellige sig TR Auto.

Torben Rasmussen har i de sidste ca. syv år været formand for Hedehusene Erhvervsforening, som er nu er oppe på at have 80 medlemmer. Og han lægger ikke skjul på, at han godt kan lide at have indflydelse og han fortsætter derfor som formand for Hedehusene Erhbervsforening.

Kan lide at bestemme »Jeg er født med det der gen, der gør, at jeg godt kan lide at bestemme,« siger Torben som i 10 år var formand for FAI Øst (Foreningen af auto- og industrilakerere i øst).

Børnehjemsbarn Bestemme-genet er dog ikke noget, der kommer af, at være født ind i en indflydelsesrig familie.

Som lille var Torben børnehjemsbarn.

»Min mor var syg og kunne i perioder ikke have min lillebror og mig derhjemme. Derfor kom vi på børnehjem, hvor vi heldigvis havde det godt. Men det var ikke rart første gang vi blev hentet og sendt på børnehjem. Der var vi meget beklemte,« siger Torben.

Da han var 13 år flyttede han hjem til sin far i et sommerhus i Værløse og kom i Lille Værløse Skole. Der gik han dog ikke ret længe.

»De mente ikke, man kunne have to skoleinspektører,« griner Torben, som tydeligt kan huske, at han havde meget svært ved at indordne sig under de regler, der var på skolen.

»Jeg var blevet meget selvstændig af at være på børnehjem og ville ikke finde mig i, at nogle bestemte over mig, så jeg gik ud af 7. klasse og har klaret mig selv siden,« fortæller han.

Først kom han i lære hos en bager, men han blev der ikke så længe.

»Jeg brød mig ikke om, at skulle arbejde fra meget tidlig morgen, når jeg så kammeraterne suse af sted på knallert ned til Furesø Bad med hende, jeg var varm på, bagpå knallerten. Så jeg holdt op hos bageren og det har jeg faktisk ærgret mig over siden,« siger Torben.

Han fik arbejde i Daells Varehus' møbellager på Amager og derefter arbejdede han som isolatør i Lundtofte indtil han fik den idé at lave videoreklamer.

»Vi lavede blandt andet optagelser af et festivaltivoli, som vi forestillede os kunne køre som reklamefilm på hoteller og lignende. Men samfundet var slet ikke klar til videoreklamer endnu dengang i 1968-70. Vi var alt for tidligt ude,« smiler Torben.

Han havde dog allerede på det tidspunkt en familie, der skulle forsørges. I 1964 var han blevet gift med Britta, som måtte have kongebrev, fordi hun endnu ikke var fyldt 18 år. De fik to børn; Kim og Connie, og familien boede i en toværelses lejlighed i Rødovre.

Torben Rasmussen åbnede sit første automalerværksted i Valby i 1974, som han drev et par år. Da lokalerne i Valby stod for at skulle rives ned, flyttede virksomheden til Roskildevej i Taastrup. Efter 12 år i Taastrup var TR Autolakering gået fra tre ansatte til 12 og pladsen var nu blevet så trang, at Torben måtte kigge efter nye lokaler. Dette blev til et helt nybygget værksted på Baldersbuen i Hedehusene. Dengang var det Danmarks største automalerværksted for person og lastvogne. I 2001 udvidede Torben lakereriet med auto og skadesværksted.

Familien flyttede også til 2640. 1. maj købte Torben Rasmussen en grund af kommunen og i august samme år stod en ny, fin villa klar til at flytte ind i. Der har de boet siden. De 167 kvadratmeter er dog efterhånden blevet for mange for Britta og Torben og derfor har de reserveret et rækkehus i Nærheden, som de håber at kunne flytte ind i om nogle år.

Torben Rasmussen er 72 år, men for ham betyder det ikke, at han nu vil nyde sit otium. Han er i fuld gang med at udtænke nye ideer.

Murstensbænk og Råderum I de senere år har Torben Rasmussen været meget involveret i den del af det boligsociale arbejde i Charlotteager, som foregår i samarbejde med skolen.

Han har skabt kontakt til lokale håndværksmestre, som har undervist eleverne i forbindelse med blandt andet Junglebanen og det store projekt Råderum, hvor elever fra Charlotteskolen har bygget en murstensbænk af mursten, som eleverne selv har lavet.

Torben Rasmussen vejleder også kvarterets unge i, hvordan man kommer ud på arbejdsmarkedet og han nyder kontakten med de unge.

Det kommende kommunalvalg stiller Torben Rasmussen også op til. Han er medlem af Det konservative Folkeparti og mener, han kan bidrage med sin arbejdskraft i byrådet.

»Jeg har stor erfaring fra det virkelige liv og mange ideer. Og så kan jeg jo godt lide at blande mig,« smiler Torben.