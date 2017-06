Se billedserie Sarah Sönnichsen fra TIK Taastrup ligger lige nu på førstepladsen på verdensranglisten. Foto: WorldArchery

TIK'er skyder sig helt til tops

Taastrup - 26. juni 2017 kl. 13:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdens p.t. bedste kvindelige compound bueskytte kommer fra Taastrup. Det blev en kendsgerning natten til mandag, hvor Sarah Sönnichsen avancerede en plads på verdensranglisten og dermed skubbede Sara Lopez fra sydamerikanske Colombia ned på andenpladsen efter at have vundet sølv under årets tredje World Cup afdeling, der fandt sted i Salt Lake City i USA.

Navnet Sara(h) signalerer i det hele taget ekstraordinær buestyrke. Nummer tre på listen over verdens bedste hedder ligeledes Sarah med Prieels til efternavn og kommer fra Belgien.

Endnu en TIK'er er med i det fornemme top 10 felt, nemlig Tanja Jensen, der er avanceret til plads nummer syv på ranglisten, skriver DAGBLADET Roskilde.

For to uger siden blev det til tre gange guld for TIK-Taastrups og verdens suverænt stærkeste compound bueskytte, Sarah Sönnichsen. Det skete i forbindelse med anden runde af årets udendørs World Cup, der fandt sted i tyrkiske Antalya.

Resultatet var TIK-skyttens hidtil bedste enkeltstævne præstation og et bevis på, at hendes knap et år lange tilværelse som fuldtidsprofessionel har styrket hende i målet om at nå helt til tops, hvad der altså nu også er en solid kendsgerning.

En gentagelse af den fornemme medaljehøst fra Tyrkiet kom dog ikke på tale under stævnet i USA. Her måtte Sarah Sönnichsen tage til takke med andenpladsen efter spanske Andrea Marcos. Tanja Jensen sluttede som nummer ni.

Andenpladsen var trods alt guld værd for Sarah Sönnichsen, der dermed samlede point nok til både øverste ranglisteposition og en plads i World Cup finalen, der afvikles i Italiens hovedstad Rom i starten af september.

Forinden skal fjerde World Cup runde afvikles i Berlin 8. til 13 august og her har Tanja Jensen også muligheden for at sikre sig en finaleplads i World Cup. I øjeblikket sidder hun på fjerdepladsen.