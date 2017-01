Se billedserie TIK Håndbold har benyttet julepausen til at skifte træner og har ansat Thomas Jørgensen som cheftræner for herreholdet i 2. Division. Foto: Privat

TIK Håndbold holder fast i toppen af 2. Division

27. januar 2017

TIK Håndbold i 2. Division har fået en fantastisk start på anden halvdel af turneringen.

Holdet er ubesejret efter jul med sejre over Næstved, Køge og senest Rødovre og er pt. placeret på en stensikker 3. plads med 22 point efter 15 kampe.

Sejr over Rødovre HK TIK Taastrups håndboldherrer i 2. div. var storfavoritter i torsdagens udekamp mod bundholdet Rødovre, men det der skulle være endt med en sikker sejr, endte i stedet i et drama uden lige til allersidste sekund.

Taastrup var ellers foran 24-21, men det lykkedes hjemmeholdet at komme igen de sidste par minutter, og da topscorer Nikki Kvist brændte sin mulighed fri for mål 10 sekunder før tid, gav det Rødovre en sidste mulighed på kontra. Her blev en Rødovre spiller spillet helt fri, men han formåede ikke at passere TIK-målmand Nikola Løgstrup Madsen, der kampen igennem præsterede en række store redninger - blandt andet to straffekast.

Når alt det er konstateret, var det TIK-spillernes egen fejl, at det blev spændende, for undervejs førte de stort og skulle have vundet det opgør klart.

Målscorerer for TIK: Nikki Kvist 10 (4), Michael Wilde Beck 5, Mikkel Kvist 3, Oliver Kock 2, Alexander Søkilde 1, Hakan Sahin 1, Filip Jocic 1.

Ny træner TIK Håndbold har benyttet julepausen til at skifte træner og har ansat Thomas Jørgensen som cheftræner for herreholdet i 2. Division.

Thomas Jørgensen kommer til TIK Taastrup fra 1. Divisionsklubben HØJ, hvor han har fungeret som assistenttræner, ligesom han tidligere har været cheftræner i Køge og Team Sydhavsøerne.

Thomas Jørgensen tiltræder på en tre et halvt - årig aftale og i TIK Håndbold vækker det stor begejstring at det er lykkedes at lokke Thomas til klubben.

- Vi mener, at Thomas er den helt rigtige mand til at videreføre vores projekt og er helt sikre på at han kan føre holdet i 1. Division inden for en overskuelig fremtid.Thomas er en vellidt og spændende træner som har fingeren på pulsen og vi vægter det utroligt højt at han har stor erfaring med at træne unge spillere. Vi har en af de yngste og mest talentfulde trupper på Sjælland og vi er sikre på, at Thomas kan videreudvikle dem og klubben til noget endnu større, udtaler sportschef i TIK Håndbold Jan Rasmussen.

Thomas Jørgensen har hele tiden været øverst på ønskelisten og med ansættelsen af Thomas Jørgensen sikrer TIK Håndbold sig en kompetent mand som over de næste tre sæsoner skal videreudvikle den unge trup og samtidig være en del af integrationen af de dygtige U16 drenge og hjælpe deres nuværende træner Lars Eiberg Jørgensen med at gøre dem klar til livet som seniorspiller.

Næste opgave for herreholdet i 2. Division er søndag den 5. februar klokken 14.00, hvor BK Ydun kommer på besøg i Taastrup Idræts Center.