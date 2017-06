Syriske Rami fik job hos IKEA: Nyder nu 'nul penge fra kommunen'

IKEA benytter dagen til at sætte ansigt på nogle af de mange flygtninge, der gennem et praktikforløb i varehuset har bidraget med værdi til virksomheden og har fået en god start på deres nye danske tilværelse.

Siden december 2015 har IKEA samarbejdet med landets kommuner om at have flygtninge i praktik. Ud af de omkring 100 flygtninge har 16 været i praktik i IKEA Taastrup.

I varehuset er man glade for at kunne hjælpe integrationen på vej igennem praktikforløbene, hvor flygtningene følger danskundervisning og kommer tæt på hverdagen ved at indgå i teams med deres danske kolleger og løse opgaver i samarbejde med dem.

Enkelte af praktikanterne har også vist sig at være et ekstra godt match til IKEA Taastrup og har efter deres praktikperiode fået fast job i varehuset.

Rami viste sig hurtigt at være både god til og glad for at være i IKEA Taastrup, så efter praktikken blev han ansat i løntilskud i varehuset, indtil han blev fastansat 1. maj 2017. Hans stilling er på 15 timer per uge med mulighed for at tage ekstra vagter, så han sideløbende kan fortsætte sin danskundervisning.