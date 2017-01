Se billedserie Hos Rockwool i Hedehusene vil man gerne anvende den gamle fabriksgrund til oprettelsen af et genanvendelsescenter for virksomhedsaffald i symbiose med andre virksomheder. Projektet er stadig på tegnebrættet, men facility manager Arne Damsgaard Olsen fra Rockwool har store forventninger til et kommende center. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Symbiosecenter for genbrug på vej

Taastrup - 06. januar 2017 kl. 13:42 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROCKWOOL har sammen med samarbejdspartnere i form af blandt andre Høje-Taastrup Kommune taget initiativ til at lave et genbrugscenter på ROCKWOOLs tidligere fabriksgrund i Hedehusene. Centret vil blive et såkaldt produktions- og innovationsorienteret symbiosecenter, skriver DAGBLADET Roskilde.

Centret skal være på den grund, hvor ROCKWOOL tidligere har haft sin fabrik liggende. Produktionen blev stoppet i 2005.

Det fortæller Arne Damsgaard Olsen, der er facility manager hos ROCKWOOL International A/S.

- Vi har udlejet grunden til forskellige firmaer, og den bliver også brugt som lager. Det, vi gerne vil, er at etablere et netværk af virksomheder på grunden, der har visse affaldstyper, som er genanvendelige for de andre i netværket. Det er den cirkulære økonomi i det, der er interessant, siger Arne Damsgaard.

- Derudover vil vi også gerne på sigt sælge grunden. Tænk, hvis vi kunne lave et netværk, der er så stærkt, at de involverede parter på sigt kunne opkøbe grunden. Det er den forretningsmæssige tanke med projektet, siger ROCKWOOLs facility manager.

I forvejen består cirka 35 procent af ROCKWOOLs egne produkter af genanvendt affald fra andre virksomheder.

Arne Damsgaard fremhæver, at projektet forhåbentlig vil generere flere arbejdspladser, også til eksempelvis socialt udsatte, og at der også er et udtalt ønske om at samarbejde med andre lokale virksomheder.

Indtil videre har ROOCKWOOL for nyligt været vært for en workshop med omkring 25 virksomheder, lokale og andre uden for kommunens grænser, der har interesse i at høre om genbrug af affald fra egen produktion.

Derudover er man hos ROCKWOOL i gang med at søge fonde om økonomisk støtte til projektet. Det vil ifølge Arne Damsgaard koste to millioner kroner at få gang i det produktionsorienterede symbiosecenter.

Desuden er der igangsat et samarbejde med RUC-studerende om at undersøge, hvad der er basis for i et kommende symbiosecenter.

ROCKWOOL planlægger opstart af symbiosecentret i foråret.