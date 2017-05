Se billedserie Lis Ottesen cykler på fredag med på Tour Parkinson, som skal være med til at sætte Parkinsons Sygdom mere på dagsordenen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sygdom holder ikke Lis tilbage: Cykler for parkinsonramte

Taastrup - 16. maj 2017 kl. 11:59 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Lis Ottesen fra Fløng for fire år siden var inde på Christiansborg og se Tour Parkinson komme i mål, greb det hende dybt.

»Det var simpelthen for vildt at se den glæde og entusiasme alle udstrålede,« siger hun.

Lis gik hjem og tænkte videre. Hun havde fået lyst til at deltage i cykelløbet, som holdes til fordel for parkinsonramte og derfor gik hun i gang med at søge fonde om støtte, så hun kunne få råd til en god cykel.

Fondsstøtte viste sig ikke at være nødvendig, for cykelhandleren på Hovedgaden i Hedehusene var så storsindet at låne Lis en fin racercykel til løbet.

Dermed kunne hun sidste år køre sit første Tour Parkinson. Da hun selv er ramt af sygdommen, er de 241 kilometer løbet er på, for mange. Lis kørte med på en del af ruten hver dag i de tre dage løbet varede. Det gik rigtig godt og hun var ikke i tvivl om, at hun også vil være med i år.

Ida cykler med Derfor sætter hun sig fredag den 19. maj i sadlen i Middelfart, hvorfra løbet udgår. Det varer igen tre dage og går over Samsø og videre til Sjælland for at slutte på rådhuspladsen på Frederiksberg. Lis kører igen i år den del af ruten hun har kræfter til og denne gang har hun den store glæde at have sin 29-årige datter Ida med.

»Sidste år kom vi i mål på Christiansborg Slotsplads, hvor hele min familie var mødt op og der lovede min datter mig, at hun ville køre med i år, hvis jeg ville køre turen igen, og det blev jeg meget glad for,« siger Lis.

Begyndte med lille rysten Lis Ottesen er 63 år og har haft Parkinsons Sygdom i 14 år. Hun var selv klar over, at det var denne sygdom hun led af, da hun i sin tid fik diagnosen.

»Min mor havde også Parkinsons Sygdom, så jeg kendte symptomerne, som allerede begyndte otte år før jeg fik diagnosen. Det begyndte med en lille rysten på den ene hånd og efterhånden fik jeg svært ved at skrælle kartofler. Lidt senere fik jeg problemer med at skrive. Min skrift var endnu mere ulæselig, end når læger udskriver recepter. Jeg fik også flere gange noget, der mindede om en tennisalbue og mit humør blev dårligt, og så vidste jeg, at den var gal,« siger Lis Ottesen.

Da sygdommen brød ud, var hun leder af en vuggestue i Albertslund og cyklede altid til og fra arbejde. Hun måtte efter nogle år holde op med at arbejde og lade sig førtidspensionere, men den fysiske aktivitet har hun holdt fast i.

Skulle passe på mig selv »Da jeg blev pensioneret, var det med tanken om, at nu skulle mit arbejde være at passe på mig selv. Når man har Parkinson, stivner musklerne og derfor er det vigtigt at få bevæget sig,« siger Lis, som er fysisk aktiv hver dag,

»Mandag går jeg til seniorgymnastik, tirsdag til yoga, torsdag til linedance, fredag til spinning og lørdag svømmer jeg sammen med min nabo,« fortæller Lis, som også cykler, når der er tid og overskud. Hun er dog nødt til at hvile sig et par gange i løbet af dagen for at kroppen kan følge med.

»Jeg synes jo selv, at jeg er helt normal og har ikke lyst til kun at blive forbundet med sygdom,« siger Lis. Hun står dog gerne frem og fortæller om sin sygdom, fordi hun synes der i høj grad er brug for oplysning om Parkinsons Sygdom og derfor er Tour Parkinson vigtig.

»Jeg kan se på lang afstand, om et andet menneske er ramt af Parkinsons Sygdom, fordi jeg kender symptomerne. Men sygdommen er ikke til at se for alle. Der er stor forskel på, hvor hårdt ramt man er. Nogle kan for eksempel have svært ved at holde balancen og har brug for hjælp, hvis de falder på gaden og så er det vigtigt, at der er viden om sygdommen, og folk ikke tror de falder fordi der fulde. Jeg føler mig heldig, fordi jeg kan leve et godt liv, når jeg dyrker motion og får min medicin. Men jeg kan godt føle, at jeg er både Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Før jeg får min medicin om morgenen, har jeg det ikke ret godt, men senere på dagen, når medicinen virker, er jeg oppe i tempo og har det fint,« siger Lis. Før Tour Parkinson lægger hun en plan for sit medicinindtag, for det er afgørende for, hvordan hun klarer de mange kilometer på cyklen.

Hun glæder sig til at nå målstregen på Frederiksberg rådhusplads.

»Samtidig med at vi kommer i mål, er der Copenhagen Marathon i byen og vi håber, at vi også får lidt større opmærksomhed, når der er så mange mennesker i byen. Når det regner på degnen, drypper det på præsten,« smiler Lis Ottesen.

Man kan læse mere om Tour Parkinson på bike4cure.dk og Lis fortæller, at det stadig er muligt at tilmelde sig.