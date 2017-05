Send til din ven. X Artiklen: Svend betød meget for kulturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svend betød meget for kulturen

Taastrup - 08. maj 2017 kl. 07:26 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svend Ørnby døde 97 år gammel søndag den 23. april. Han var en mand, der betød meget for Høje-Taastrup - ikke mindst på kunst- og kulturområdet.

Svend Ørnby voksede op i Ryesgade på Østerbro og hans far var sygekasseformand.

»Allerede som barn var Svend interesseret i kunst og kultur og derfor besøgte han tit museerne i området, blandt andet Statens Museum for Kunst. Som ung blev han kommunist, men han skiftede senere i livet til Socialdemokratiet og hans interesse for kunst var på ingen måde elitær. Han så kunsten som en del af et alment dannelsesbegreb,« fortæller Lars Spatzek, leder af Lokalhistorisk Samling og Arkiv i Taastrup. Om Svend Ørnbys karriere kan han fortælle:

»Svend Ørnby blev uddannet murer, men skiftede fag og begyndte at undervise som folkeskolelærer i blandt andet tegning. Han underviste på skoler på Amager og var meget optaget af at hjælpe de elever, der havde det dårligt. Han var også meget engageret i sport. Blandt andet var han træner for B93's første divisonshold og for AIA Tranebjerg i Århus.«

I 1960'erne kom han til Taastrup og her har han sat sig mange spor, ikke mindst på det kulturelle område. Svend Ørnby var byrådsmedlem for Socialdemokratiet fra 1974-78, hvor han havde posten som formand for biblioteksudvalget og det var mens han var byrådsmedlem, at Svend Ørnby foretog sig en af sine vigtige bedrifter, fortæller arkivleder Lars Spatzek fra Blaakildegaard, Byhistorisk Samling og Arkiv.

»Mens Svend Ørnby sad i byrådet, tog han initiativ til et lokalhistorisk arkiv i Taastrup. Han blev også i 1980'erne og start 1990'erne sammen med Laumann Jørgensen indblandet i konsolideringen af det spirende Ole Rømer Museum. Senere blev Kroppedal Museum skabt og her spilede daværende kulturchef i Høje-Taastrup Kommune, Eva Sylvest, en vigtig rolle sekunderet politisk af Svend Ørnby, der i mange år havde arbejdet for en større museumskonstruktion på Vestegnen,« fortæller Lars Spatzek.

Politisk valgte Svend Ørnby at prioritere det organisatoriske arbejde frem for det udøvende og han blev fællesledelsesformand for Socialdemokratiet i Høje-Taastrup.

Ørnby spillede også en vigtig rolle, da Høje-Taastrup i 1986 fik Anders Bak som borgmester. Der var borgerligt flertal, men ved hjælp af politisk håndværk lykkedes det at

at få skabt en situation, så Anders Bak blev borgmester.

Imod detailstyring Kunst- og kulturinteressen, som blev grundlagt i barndommen, varede hele livet, og han stiftede Arkiv Vennerne, som senere blev til Lokalhistorisk Forening.

Han var senere formand for Kunstudvalget under Kulturelt Samråd og var derfor primus motor ved indkøb af kunst og udsmykning til kommunen.

»Her gik han i høj grad ind for det kulturelle armslængdes princip, som handlede om, at politikerne ikke skulle detailstyre på kunstområdet,« fortæller Lars Spatzek.

»Han kendte mange kunstnere og kunne dermed anbefale, at der blev indkøbt kunst fra kunstnere på vej op og det har i høj grad gavnet Høje-Taastrup Kommune,« fortæller Lars Spatzek.

Svend Ørnby fik flere priser for sit store frivillige engagement i byen. For eksempel fik han i 2001 Robin Hood-prisen, som var indstiftet af Jesper Nygaard og i 2004 blev han kåret som årets ildsjæl.

Privat boede han i Lindevangshusene i Taastrup i mange år med sin hustru Evy, som han fik to børn med.