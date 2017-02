Tidligere sognepræst ved Høje Taastrup Kirke, Sven Christensen, er død. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Sven Præst er død

13. februar 2017

Tidligere sognepræst ved Høje Taastrup Kirke, Sven Christensen, er død, 72 år gammel.

Han var af de fleste kendt som Sven Præst, fordi han foretrak at være helt i øjenhøjde med sine medmennesker og sognebørn. Han virkede i kirken frem til februar 2012, hvor han på grund af dårligt helbred tog afsked med kirken.

Sven Præst var meget aktiv og udadvendt, især de første år, han var præst i Høje-Taastrup. Han kom alle steder fra værtshuse til kirker, for han var ikke for fin til at tage en god snak med sognebørnene, uanset hvor de hørte hjemme.

Sven Præst blev hurtigt kendt som den bramfri præst, der med sine klare holdninger ofte kom i medierne. Ved sin afsked fra kirken, hvor ikke havde virket som præst i halvandet år på grund af sygdom, kom han da også med en skarp udtalelse:

»Jeg har haft markante meninger om folkekirkens fremtid, og det har jeg stadig. Jeg mener, at præsterne er for pessimistiske, og griber tingene forkert an. De skal lade være med at begrave kirken, før den er død, og så skal de passe deres arbejde i stedet for at pive.«

Den første del af sit liv tilbragte Sven Christensen i Canada, hvor han tog studentereksamen og begyndte at studere ved Toronto University og Laurentian University of Sudbury. Han afbrød studierne for at arbejde i minerne i halvandet år og tog derefter til Danmark, hvor han fortsatte sine studier og blev teolog fra Københavns Universitet i 1973.

Han havde flere ansættelser på Sjælland inden han i 1988 kom til Høje Taastrup Kirke.

Bisættelsen finder sted i Høje Taastrup Kirke lørdag den 18. februar kl.14