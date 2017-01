Susanne Støier fejrer 25-års jubilæum

I 1989 gik turen til Foss, men allerede i 1992 så Susanne Støier muligheden for et spændende job som projektleder på Slagteriernes Forskningsinstitut, og har siden da opbygget både sin store faglighed og sit inspirerende lederskab. Over årene har Susanne Støier haft flere tillidshverv i det offentlige bevillingssystem, og stod blandt andet i spidsen for den videnskabelige komite, der arrangerede 55th ICoMST, en kongres, der stadig tales om i internationale kødforskerkredse.

I dag er Susanne Støier chef for Kødteknologi og nærmest en institution i den danske kødindustri. Viden om alt fra dyrevelfærd og spisekvalitet til analytisk kemi og statistik kombineret med en uovertruffen evne til at løse praktiske problemer for virksomhederne har gjort, at Susanne Støier ofte er førstevalget, når der er behov for hjælp, eller der skal fyldes op på videntanken.